Νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι; Τα σημάδια ότι σχετίζεται με λιπώδη νόσο του ήπατος

Μπορεί η κόπωσή σας να οφείλεται σε λιπώδη νόσο του ήπατος; Τα 4 υπόλοιπα πρώιμα συμπτώματα.

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Νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι; Τα σημάδια ότι σχετίζεται με λιπώδη νόσο του ήπατος
ΕΥ ΖΗΝ
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Η λιπώδης νόσος του ήπατος συχνά αναπτύσσεται «αθόρυβα». Πολλοί ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα, γι' αυτό και συχνά η νόσος εντοπίζεται μετά από εξετάσεις αίματος ή απεικονιστικές εξετάσεις που γίνονται για άλλο λόγο.

Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, η κόπωση είναι ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα πρώιμα παράπονα, μαζί με αδυναμία, αίσθημα γενικής αδιαθεσίας και δυσφορία στην άνω δεξιά κοιλιά.

Το πρόβλημα είναι ότι η κόπωση είναι ένα εξαιρετικά μη ειδικό σύμπτωμα, δηλαδή μπορεί να προκύπτει από πολλές πιθανές αιτίες. Ο κακός ύπνος, η αναιμία, η νόσος του θυρεοειδούς, η κατάθλιψη, η λοίμωξη και τα φάρμακα είναι μερικές από αυτές. Επομένως, η κόπωση δεν επαρκεί για διάγνωση της λιπώδους νόσου του ήπατος.

Πότε μπορεί η κόπωση να σχετίζεται με την λιπώδη νόσο του ήπατος;

Η κόπωση γίνεται πιο σημαντική όταν είναι επίμονη ή ανεξήγητη και εμφανίζεται σε άτομο με παράγοντες κινδύνου για στεατωτική νόσο του ήπατος λόγω μεταβολικής δυσλειτουργίας (MASLD). Είναι μια νόσος που παλαιότερα ονομαζόταν μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD). Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

  • υπερβολικό βάρος
  • διαβήτη τύπου 2
  • αντίσταση στην ινσουλίνη
  • μη φυσιολογικά λιπίδια του αίματος και
  • υψηλή αρτηριακή πίεση

Ακόμα και τότε όμως, δεν υπάρχει διακριτή «κόπωση λόγω λιπώδους ήπατος». Μια μελέτη επί 156 ατόμων με επιβεβαιωμένη NAFLD διαπίστωσε σημαντικά μεγαλύτερη κόπωση απ’ ό,τι σε υγιείς μάρτυρες, αλλά η σοβαρότητα της κόπωσης δεν συνδέθηκε με φλεγμονή του ήπατος, ίνωση ή αντίσταση στην ινσουλίνη. Συσχετίστηκε στενότερα με την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό έχει σημασία, επειδή η υπνική άπνοια και άλλες μεταβολικές παθήσεις συνυπάρχουν συνήθως με τη MASLD και μπορούν οι ίδιες να προκαλέσουν σοβαρή κόπωση. Η επίμονη κόπωση θα πρέπει επομένως να οδηγήσει σε ευρύτερη ιατρική αξιολόγηση και όχι σε μια υπόθεση ότι το ήπαρ είναι υπεύθυνο.

ηπατικη νοσος

Ποια άλλα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει η λιπώδης ηπατική νόσος;

Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν χωρίς πρώιμα συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, η κλινική καθοδήγηση περιγράφει:

  • Αδυναμία: μειωμένη ενέργεια ή σωματική δύναμη
  • Αδιαθεσία: ένα ασαφές αίσθημα γενικής αδιαθεσίας
  • Δυσφορία στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα: πόνος ή πίεση κάτω από τον δεξί θώρακα, όπου βρίσκεται το ήπαρ
  • Διόγκωση του ήπατος: αυτό μπορεί να ανιχνευθεί κατά την εξέταση ή την απεικόνιση, αν και οι ασθενείς συχνά δεν μπορούν να το νιώσουν οι ίδιοι

Γενικά, η κόπωση και τα ασαφή κοιλιακά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν νωρίς, αλλά η λιπώδης ηπατική νόσος εξακολουθεί να είναι συνήθως «σιωπηλή».

Πώς οι γιατροί διαπιστώνουν εάν υπάρχει λιπώδης νόσος του ήπατος;

Τα συμπτώματα από μόνα τους δεν αρκούν. Οι γιατροί λαμβάνουν υπόψη τους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, την κατανάλωση αλκοόλ, τα φάρμακα και άλλες πιθανές ηπατικές παθήσεις και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξετάσεις αίματος και απεικόνιση όπως υπερήχους.

Τα φυσιολογικά αποτελέσματα των ηπατικών ενζύμων δεν αποκλείουν εντελώς τη MASLD. Εάν ανιχνευθεί λιπώδες ήπαρ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες εξετάσεις αίματος ή απεικόνιση για την εκτίμηση τυχόν ίνωσης, επειδή η ουλοποίηση του ήπατος είναι ένας πολύ πιο σημαντικός δείκτης μακροπρόθεσμου κινδύνου από το αν κάποιος αισθάνεται κουρασμένος.

Ποια συμπτώματα υποδηλώνουν πιο προχωρημένη νόσο;

  • Ίκτερος
  • Πρήξιμο στην κοιλιά ή τα πόδια
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Επίμονος κνησμός
  • Εύκολοι μώλωπες ή αιμορραγία
  • Σύγχυση

Αυτά δεν είναι τυπικά πρώιμα συμπτώματα. Μπορεί να υποδηλώνουν πιο προχωρημένη φλεγμονή, ίνωση ή κίρρωση και χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Η επίμονη κόπωση απαιτεί επίσης αξιολόγηση, όταν εμφανίζεται μαζί με:

  • μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου
  • δυσφορία στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα
  • μη φυσιολογικά ηπατικά ευρήματα

Στόχος είναι να αξιολογηθεί το ήπαρ, ενώ παράλληλα να αποκλειστούν άλλες συχνές αιτίες κόπωσης.

ηπατικη νοσος

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να έχω λιπώδη νόσο του ήπατος με φυσιολογικές εξετάσεις αίματος για το ήπαρ;

Ναι. Τα ηπατικά ένζυμα μπορεί να είναι φυσιολογικά ακόμη και όταν υπάρχει MASLD, επομένως οι φυσιολογικές αιματολογικές εξετάσεις δεν την αποκλείουν πάντα. Οι παράγοντες κινδύνου και, όταν είναι απαραίτητο, η απεικόνιση ή η αξιολόγηση της ίνωσης είναι επίσης σημαντικά.

Μπορεί να βελτιωθεί η πρώιμη λιπώδης νόσος του ήπατος;

Συχνά, ναι. Το πρώιμο ηπατικό λίπος μπορεί να μειωθεί όταν αντιμετωπιστούν οι υποκείμενοι μεταβολικοί παράγοντες. Η μείωση του βάρους όταν είναι απαραίτητο, η τακτική σωματική δραστηριότητα, ο καλύτερος έλεγχος του σακχάρου στο αίμα και η θεραπεία των μη φυσιολογικών λιπιδίων μπορούν να βοηθήσουν. Η προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση είναι πιο δύσκολο να αντιστραφεί, καθιστώντας την έγκαιρη ανίχνευση πιο πολύτιμη.

Συμπέρασμα

Η κόπωση μπορεί να εμφανιστεί με την λιπώδη νόσο του ήπατος, αλλά δεν είναι ένα αξιόπιστο αυτόνομο προειδοποιητικό σημάδι. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν είναι επίμονη, ανεξήγητη και συνοδεύεται από μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, δυσφορία στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα ή μη φυσιολογικά ηπατικά ευρήματα.

Επειδή η λιπώδης νόσος του ήπατος είναι συχνά σιωπηλή -και η κόπωση έχει πολλές πιθανές εξηγήσεις- η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η σωστή αξιολόγηση παρά η αυτοδιάγνωση.

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