Ένα διαπλανητικό ωστικό κύμα χτύπησε αιφνιδιαστικά τη Γη

Η ανατομία μιας ηλιακής έκλαμψης και οι κίνδυνοι μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας

Δημήτρης Δρίζος

Ένα διαπλανητικό ωστικό κύμα χτύπησε αιφνιδιαστικά τη Γη
WHAT THE FACT
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Ένα ιδιαίτερα ταραχώδες ξύπνημα. Στις 6:30 το πρωί, ώρα Ιταλίας, ένα απρόσμενο διαπλανητικό ωστικό κύμα έφτασε στη Γη. Ο αστροφυσικός Τόνι Φίλιπς ανέφερε ότι η αόρατη αυτή ανωμαλία καταγράφηκε αρχικά στις 4:28 τα ξημερώματα από το διαστημικό σκάφος Solar-1 της NOAA.

Κανείς δεν περίμενε το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο πιθανότατα προκλήθηκε από μια έκρηξη που πέρασε εντελώς απαρατήρητη από τα συμβατικά όργανα παρακολούθησης του Ηλιακού Συστήματος. Η πρόσκρουση αναμένεται να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1. Αυτή η ξαφνική ενεργειακή έξαρση αποτελεί μια απτή υπενθύμιση του πόσο απρόβλεπτος μπορεί να είναι ο Ήλιος.

Η ανατομία μιας ηλιακής έκλαμψης και οι κίνδυνοι μιας γεωμαγνητικής καταιγίδας

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική του φαινομένου που σημειώθηκε στον ουρανό, είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες βασικές έννοιες. Το γεγονός που προκάλεσε τον συναγερμό είναι γνωστό στους επιστήμονες με το ακρωνύμιο CME, το οποίο σημαίνει εκτίναξη στεμματικού υλικού (coronal mass ejection).

Πρόκειται για μια τεράστια φυσαλίδα πλάσματος και μαγνητικών πεδίων, η οποία εκτοξεύεται με ασύλληπτες ταχύτητες από την καυτή επιφάνεια του Ήλιου. Όταν αυτό το βίαιο και αόρατο κύμα φορτισμένων σωματιδίων ταξιδεύει στο Διάστημα και προσκρούει στο μαγνητικό περίβλημα της Γης, προκαλεί αυτό που αποκαλούμε γεωμαγνητική καταιγίδα.

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μετρώνται και ταξινομούνται σε μια συγκεκριμένη κλίμακα έντασης, με την κατηγορία G1 να αντιπροσωπεύει το ασθενέστερο επίπεδο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτών των ήπιων φαινομένων, ωστόσο, μπορεί να σημειωθούν μικρές διακυμάνσεις στα δίκτυα υψηλής τάσης, προσωρινές διαταραχές στις επικοινωνίες μεταξύ δορυφόρων και η εμφάνιση εντυπωσιακού σέλαος, το οποίο είναι ορατό κυρίως σε πολύ βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Τι είναι ένα διαπλανητικό ωστικό κύμα;

Ένα διαπλανητικό ωστικό κύμα είναι μια βίαιη διαταραχή που διαδίδεται στο Διάστημα. Δημιουργείται όταν ο Ήλιος εκτοξεύει τεράστιες φυσαλίδες πλάσματος υψηλής ταχύτητας, γνωστές ως CME, ή όταν απελευθερώνει ρεύματα εξαιρετικά γρήγορου ηλιακού ανέμου, τα οποία συγκρούονται με τον πιο αργό ηλιακό άνεμο που κινείται γύρω τους.

Αυτή η σύγκρουση δημιουργεί μια απότομη μετάβαση, παρόμοια με την έκρηξη που προκαλεί ένα υπερηχητικό αεροσκάφος όταν ξεπερνά την ταχύτητα του ήχου, αλλά σε συνθήκες κενού.

Όταν το ωστικό κύμα φτάνει στη Γη, συμπιέζει απότομα το προστατευτικό μαγνητικό της πεδίο. Η πρόσκρουση αυτή προκαλεί γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες μπορούν να φωτίσουν τον ουρανό με εντυπωσιακό σέλας, αλλά παράλληλα να προκαλέσουν προβλήματα σε δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα.

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