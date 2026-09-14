Snapshot Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ για στήριξη των πολιτών.

Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και ενέργειας αυξάνει το κόστος μεταφορών, προϊόντων και θέρμανσης, επηρεάζοντας αρνητικά τα εισοδήματα.

Οι οικονομικές αυξήσεις κινδυνεύουν να μη δώσουν ουσιαστική ανακούφιση αν το κόστος ζωής συνεχίσει να αυξάνεται ταχύτερα.

Η πραγματική κρίση θα φανεί στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στο τέλος του χειμώνα, που θα αποτελέσει τεστ αντοχής για τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Υπάρχει μια φράση που λέγεται όλο και πιο συχνά στις παρέες, στα σπίτια, στα καφενεία, στα ταξί, στα μαγαζιά: «Άμα βγάλουμε κι αυτόν τον χειμώνα, δεν μας πιάνει κανείς».

Η ολοκληρωμένη φράση είναι: «Τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε, γι’ άλλα δέκα χρόνια καθαρίσαμε» και προέρχεται από τους στίχους του τραγουδιού του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου.

Και δεν είναι υπερβολή. Είναι η πραγματικότητα που αρχίζει να χτυπά την πόρτα κάθε νοικοκυριού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ και μοίρασε αυξήσεις, ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης. Άλλος θα πάρει κάτι παραπάνω στον μισθό, άλλος θα δει μια μικρή ανάσα στη σύνταξη, άλλος θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Όλα αυτά, όμως, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν σε χρόνο dt.

Γιατί υπάρχει ο μεγάλος αντίπαλος που δεν βρίσκεται στο βήμα της ΔΕΘ. Βρίσκεται στην αντλία του πρατηρίου, στον λογαριασμό του ηλεκτρικού και στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Το πετρέλαιο ανεβαίνει και μαζί του ανεβαίνει ολόκληρη η αλυσίδα της οικονομίας. Μεταφορές, προϊόντα, υπηρεσίες, θέρμανση. Και όταν ακριβαίνει η ενέργεια, ο λογαριασμός δεν έρχεται μόνο στο σπίτι. Έρχεται παντού.

Και τότε γεννιέται το εύλογο ερώτημα: τι θα μείνει τελικά στην τσέπη του πολίτη από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση;

Η απάντηση μπορεί να είναι σκληρή: δεκάρα τσακιστή, αν η ακρίβεια συνεχίσει να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα εισοδήματα.

Γιατί δεν αρκεί να δώσεις στον πολίτη 50 ή 100 ευρώ παραπάνω, εάν την ίδια ώρα του τα παίρνεις πίσω από την άλλη πόρτα. Αν ο μισθός αυξάνεται αλλά αυξάνεται περισσότερο το κόστος για να πας στη δουλειά, να ζεστάνεις το σπίτι, να μαγειρέψεις, να ψωνίσεις και να πληρώσεις τους λογαριασμούς, τότε η αύξηση μετατρέπεται σε λογιστικό νούμερο.

Η πραγματική οικονομία του νοικοκυριού είναι άλλη.

Είναι το πορτοφόλι στο τέλος του μήνα.

Και εκεί θα κριθεί η επιτυχία όλων των μέτρων.

Ο φετινός χειμώνας, λοιπόν, δεν θα είναι απλώς ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας. Θα είναι τεστ αντοχής για εκατομμύρια οικογένειες.

Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει. Η αγορά, όμως, μπορεί να τα παίρνει πίσω.

Και αν τελικά ο πολίτης δει τις αυξήσεις της ΔΕΘ να εξαφανίζονται πριν προλάβει να τις χαρεί, τότε θα έχει απομείνει μόνο μία παρηγοριά:

Άμα βγάλουμε κι αυτόν τον χειμώνα, πραγματικά δεν μας πιάνει κανείς.