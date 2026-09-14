Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Newsroom

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελλόριζο

Ελεύθερος Τύπος: 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ

Η Εφημερίδα των Συντακτών: Πληρώνουμε ακριβά τη... δωρεάν παιδεία

Τα Νέα: Κρυμμένες νάρκες

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΕΛΛΑΔΑ

Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην αγρυπνία του Μαζωνάκη: «Πλάσμα μου, άγγελέ μου»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και σε Κηφισίας, Αττική οδό, Μεσογείων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στη 13:00 η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας - Φτάνουν με πούλμαν στη Νίκαια

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης - Αγρυπνία: «Είμαστε εδώ από τη νύχτα για τον δικό μας Γιώργο, είμαστε συγκινημένοι - Ξενυχτήσαμε με τα τραγούδια του, καλό παράδεισο»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί - Ποιες απαντήσεις καλούνται να δώσουν

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απέρριψε τα σενάρια καταστροφής για την AI – «Φρένο στη ρύθμιση για να μη χάσουμε από την Κίνα»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα

08:09WHAT THE FACT

Ένα διαπλανητικό ωστικό κύμα χτύπησε αιφνιδιαστικά τη Γη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Skynomad N70 είναι το μεγάλο SUV της Xiaomi

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (14/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:49ΕΥ ΖΗΝ

Νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι; Τα σημάδια ότι σχετίζεται με λιπώδη νόσο του ήπατος

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλήγμα με drone δίπλα στα σύνορα της Πολωνίας: Στο στόχαστρο τρένο με Ευρωπαίους Ηγέτες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβη πέθανε όταν «ο αερόσακος τη χτύπησε στο πρόσωπο» - Είχε σκύψει να πάρει το κινητό της

07:40ΜΑΝΤΕΙΟ

Η ΔΕΘ τελείωσε και έρχεται ο λογαριασμός, οι ζαβολιές του Ανδρουλάκη, το Καστελόριζο και τα μάτια μας

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου

07:30BOMBER

Άμα βγάλουμε κι αυτόν τον χειμώνα, δεν μας πιάνει κανείς

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο: 50 ώρες κρυμμένος στην έρημο του Ιράν και η συγκλονιστική διάσωση του «Bravo»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ τέλος, αρχίζει η μάχη των ψηφοδελτίων

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Κλάσεις ανώτερα τα νέα drones Geranium-5 - Το κόλπο της Μόσχας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για την Ιωάννα Γάκα – «Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δικηγόρος οικογένειας: «Πιθανόν εκτός φυλακής οι γιατροί αν ισχύσει το κατηγορητήριο» - Σήμερα η απολογία τους

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται Medicane στη Μεσόγειο -Τι δείχνουν τα δεδομένα για την Ελλάδα και τον κυκλώνα

05:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Humanuty Greece στη λαϊκή αγρύπνια -«Ο Γιώργος δείχνει και σήμερα πώς βοηθά τον κόσμο»

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο: 50 ώρες κρυμμένος στην έρημο του Ιράν και η συγκλονιστική διάσωση του «Bravo»

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Νίκαια έμεινε ξάγρυπνη όλη τη νύχτα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανείς εικόνες στη Νίκαια: Πραγματικό λαϊκό προσκύνημα, συγκίνηση και ατελείωτες ουρές στην ολονυκτία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλκέτ Ριζάι πίσω από τους αιματηρούς πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (14/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Κλάσεις ανώτερα τα νέα drones Geranium-5 - Το κόλπο της Μόσχας

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβη πέθανε όταν «ο αερόσακος τη χτύπησε στο πρόσωπο» - Είχε σκύψει να πάρει το κινητό της

17:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ