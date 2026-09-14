To Skynomad N70 είναι το μεγάλο SUV της Xiaomi

Του Γιάννη Σκουφή

Η Xiaomi συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την επέκτασή της και το Skynomad N70 δείχνει ότι οι φιλοδοξίες της δεν περιορίζονται στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το νέο πενταθέσιο SUV χρησιμοποιεί σύστημα range extender και στην Κίνα τοποθετείται τιμολογιακά ακόμη χαμηλότερα από το YU7.

Το N70 έχει μήκος 4,96 μέτρα, πλάτος 1,998 μέτρα και ύψος 1,785 μέτρα, με μεταξόνιο 2.950 χιλιοστών. Είναι επομένως μεγαλύτερο σε μήκος από το Tesla Model Y, παρότι η βασική έκδοσή του κοστίζει αισθητά λιγότερο.

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Η έκδοση N70 Pro ξεκινά από τις 209.900 γουάν, περίπου 25.000 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία, και διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 282 ίππων στον πίσω άξονα. Η μπαταρία LFP των 52,0 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 351 χιλιόμετρα, ενώ με τη συνδρομή του βενζινοκινητήρα των 1.500 κυβικών η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.351 χιλιόμετρα.

Στην κορυφή βρίσκεται το N70 Max με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική ισχύ 416 ίππων. Εδώ χρησιμοποιείται μεγαλύτερη μπαταρία NMC 76,0 kWh, η οποία ανεβάζει την ηλεκτρική αυτονομία στα 505 χιλιόμετρα και τη συνολική στα 1.461 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει επίσης πνευματική ανάρτηση και ξεκινά από τις 239.900 γουάν, περίπου 28.600 ευρώ.

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Παρά τη χαμηλή τιμή, ο εξοπλισμός είναι πλούσιος. Περιλαμβάνει θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα εμπρός και πίσω, κεντρική οθόνη 16,1 ιντσών, πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και head-up display 20 ιντσών. Τα εμπρός καθίσματα μπορούν μάλιστα να περιστραφούν κατά 180 μοίρες.

Το ενδιαφέρον στην Κίνα φαίνεται ήδη μεγάλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα N70 και N90 ενδέχεται να συγκέντρωσαν συνολικά έως και 100.000 προπαραγγελίες μέσα στην πρώτη εβδομάδα, δείχνοντας ότι η Xiaomi έχει αρχίσει να αποκτά σημαντικό βάρος και πέρα από την αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.