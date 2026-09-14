Κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής σήμερα

Snapshot Τα φαρμακεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η ημέρα αυτή αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας.

Τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία θα λειτουργήσουν κανονικά ώστε να εξυπηρετήσουν τους πολίτες κατά την αργία. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα (14.09.2026), τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.

Οι πολίτες, ωστόσο, δεν θα μείνουν χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε φαρμακευτικά σκευάσματα και υπηρεσίες, καθώς θα λειτουργούν θα βρίσκονται σε λειτουργία τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία, όπως προβλέπεται για τις ημέρες αργίας.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους.