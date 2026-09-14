Έφηβη πέθανε όταν «ο αερόσακος τη χτύπησε στο πρόσωπο» - Είχε σκύψει να πάρει το κινητό της

Snapshot Η 18χρονη Κέλι Καρουάνα έχασε τη ζωή της εννέα ημέρες μετά τροχαίο, όταν ο αερόσακος χτύπησε το πρόσωπό της καθώς είχε σκύψει να πάρει το κινητό της κάτω από το κάθισμα.

Το τροχαίο συνέβη όταν ο 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα, με τον οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά.

Ο θάνατος της Κέλι αποδίδεται στη δύναμη του αερόσακου και όχι στην πρόσκρουση με το κιγκλίδωμα, σύμφωνα με αναφορές.

Η οικογένεια της Κέλι ζήτησε να γίνει η κηδεία με λευκά ρούχα και λευκά λουλούδια, εκφράζοντας την επιθυμία να αποδοθεί φόρος τιμής στην αγνή και όμορφη ψυχή της.

Η αστυνομική έρευνα και η δικαστική διαδικασία για το τροχαίο βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει εκδοθεί ακόμα το τελικό πόρισμα αιτίας θανάτου. Snapshot powered by AI

Μια 18χρονη χορεύτρια έχασε τραγικά τη ζωή της, όταν, σύμφωνα με αναφορές, ο αερόσακος τη χτύπησε στο πρόσωπο την ώρα που είχε σκύψει κάτω από το κάθισμα του αυτοκινήτου για να πάρει το κινητό της, όταν σημειώθηκε τροχαίο.

Η Κέλι Καρουάνα, 18 ετών, ήταν επιβάτιδα σε ένα Renault Clio, όταν ο 20χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα. Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε.

Η Κέλι πέθανε εννέα ημέρες μετά το τροχαίο, σύμφωνα με το NeedToKnow. Στοιχεία που συγκέντρωσε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Μάλτας, TVMnews, ανέφεραν ότι είχε σκύψει για να πάρει το κινητό της κάτω από το κάθισμα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τη δύναμη με την οποία άνοιξε ο αερόσακος στο πρόσωπό της και όχι από την πρόσκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Η Κέλι, από την Πάολα της Μάλτας, ήταν χορεύτρια στους Lookstar Dancers Tarxien και είχε συμμετάσχει επίσης στις περίφημες καρναβαλικές εκδηλώσεις της χώρας.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, παρουσία συντετριμμένων συγγενών και φίλων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν.

Η οικογένειά της ζήτησε από όσους παρευρεθούν να αποφύγουν τα σκούρα χρώματα και να φορέσουν λευκά πουκάμισα ή μπλουζάκια με μπλε τζιν. Παράλληλα, ζήτησε να σταλούν μόνο λευκά λουλούδια.

Η Μέγκαν Καρουάνα έγραψε σε δημόσια ανάρτησή της:

«Το τονίζουμε αυτό επειδή η Κέλι ήταν αγνή, τρυφερή και όμορφη, όπως ένας άγγελος. Φανταζόμαστε τον Παράδεισο ως ένα μέρος γεμάτο φως και λευκό χρώμα και θέλουμε το τελευταίο της αντίο να αντικατοπτρίζει αυτή την αγνότητα και την όμορφη ψυχή που είχε.

Ας την περιβάλλουμε με λευκό, φως και αγάπη, καθώς αποχαιρετούμε την πολύτιμη πριγκίπισσά μας. Πέτα ψηλά, Κέλι. Θα σε αγαπάμε για πάντα, θα μας λείπεις για πάντα και θα είσαι για πάντα η μικρή μας πριγκίπισσα».

Η παιδική της φίλη Μάγια Χάι δήλωσε ότι δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πως αποχαιρέτησε την Κέλι για τελευταία φορά.

«Μακάρι να μπορούσα να έχω ακόμη μία συζήτηση μαζί σου, ακόμη ένα γέλιο, ακόμη μία στιγμή. Σήμερα χρειάστηκε να πω αντίο, αλλά ξέρω ότι δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σε ευχαριστώ που ήσουν μέρος της ζωής μου και που μου άφησες αναμνήσεις που θα κρατώ για πάντα», έγραψε.

Τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Κέλι εξέφρασε και η τοπική πολιτιστική οργάνωση Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata Tarxien. Σε μήνυμά της, αναφέρθηκε στην Κέλι ως μια κοπέλα που από μικρή ηλικία συμμετείχε ως χορεύτρια στους Lookstar Dancers και σε άλλες ομάδες χορού του καρναβαλιού.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 20:15 στις 21 Αυγούστου, στην οδό Triq tal-Bajjada, στο Κόρμι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός, ένας άνδρας από το Μπιρκιρκάρα, υπέστη σοβαρά τραύματα όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Και οι δύο επιβάτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Mater Dei. Η Κέλι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή αργά στις 29 Αυγούστου.

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την εκδοχή σχετικά με το κινητό τηλέφωνο και τον αερόσακο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το τελικό πόρισμα της νεκροψίας για την αιτία θανάτου.

Ο δικαστής Τζο Μίφσουντ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.