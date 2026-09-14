Τα τελευταία ανοιχτά μέτωπα στην ψυχαγωγία

Snapshot Στον ΑΝΤ1, η συμφωνία με τη Φαίη Σκορδά παραμένει ανεπίσημη, με αδιευκρίνιστα στοιχεία για ώρα και περιεχόμενο της εκπομπής της.

Το «Rouk Zouk» μπαίνει στον πάγο, ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια αναμένεται είτε στο «Moments» είτε σε κάποιο βραδινό σόου.

Η συμφωνία των «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1 έχει επιτευχθεί, αλλά η εκπομπή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα από τα άλλα προγράμματα.

Στον ΣΚΑΪ, το «Voice» αντιμετωπίζει το ζήτημα της αντικατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη στην επιτροπή των coaches μετά τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Οι περισσότερες πρεμιέρες της μικρής οθόνης έχουν ήδη οριστεί, ο προγραμματισμός των καναλιών έχει «κλειδώσει» και οι μηχανές έχουν φουλάρει. Όμως, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που συζητιούνται και ανακοινώσεις… που έχουν μείνει στα προσχέδια.

Στον ΑΝΤ1, που κάνει ένα ολικό restart στον ενημερωτικό τομέα και τη βραδινή ζώνη, αναμένονται ακόμη οι λεπτομέρειες για τη «χρυσή» συμφωνία με τη Φαίη Σκορδά. Τα στελέχη μπορεί να έχουν γνωστοποιήσει το deal, όμως επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί ούτε η ώρα προβολής της εκπομπής το Σαββατοκύριακο, ούτε η ομάδα και το περιεχόμενο του μαγκαζίνο. Η παρουσιάστρια θα πάρει θέση στην πρωινή ζώνη, όμως όλα τα υπόλοιπα ακόμα παραμένουν σε επίπεδο φημολογίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη επίσημη θα γίνει τον Οκτώβριο και αυτή την περίοδο αποσαφηνίζονται τα πάντα.

Στο ίδιο μέτωπο, hot πρόσωπο είναι και η Ζέτα Μακρυπούλια. Όπως φαίνεται το «Rouk Zouk» μπαίνει στον πάγο, τη θέση του θα πάρουν επαναλήψεις σειρών που θα δίνουν lead in στο δελτίο ειδήσεων. Όμως, η παρουσιάστρια παραμένει στο δυναμικό του καναλιού και αναμένουμε να δούμε αν θα αξιοποιηθεί μόνο στο «Moments», ή θα λάμψει σε κάποιο βραδινό σόου. Να σημειωθεί, άλλωστε, ότι στο συρτάρι υπάρχει τόσο το «Dancing with the stars» όσο και το «Your Face Sounds Familiar».

Στο συρτάρι έχει μείνει και η ανακοίνωση για τους «Ράδιο Αρβύλα», που φαίνεται ότι μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις… ήρθαν σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1. Βέβαια, παραδοσιακά οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του ξεκινούν πολύ αργότερα από τα υπόλοιπα προγράμματα.

Στον ΣΚΑΪ, το «Voice» αποτελεί ένα από τα δυνατά χαρτιά της βραδινής ζώνης. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η παραγωγή και τα στελέχη θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα παραμείνει κενή η θέση του στην επιτροπή ή αν θα βρεθεί άλλο πρόσωπο να καθίσει στην τέταρτη καρέκλα των coaches. Η ατμόσφαιρα, όπως είναι αναμενόμενο, είναι φορτισμένη αλλά ο χρόνος πιέζει και σύντομα θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.