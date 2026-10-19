Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει

Η Jaecoo διευρύνει τη γκάμα της στη χώρα μας με το νέο 8 SHS-P AWD, ένα μεγάλο plug-in υβριδικό SUV με τετρακίνηση και δυνατότητα επιλογής πέντε ή επτά θέσεων.

Newsroom

Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ναυαρχίδα της μάρκας συνδυάζει ισχύ 428 ίππων με ηλεκτρική αυτονομία έως 134 χιλιομέτρων κατά WLTP και πλούσιο εξοπλισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Μαμουλάκης: Παραιτήθηκε από βουλευτής

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Viral βίντεο του υπουργού Υγείας που φωνάζει εν χορώ «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer video: Τι ανεβάζει και τι ρίχνει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας;

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συρτοτσιφτετέλια και άλλα: Tραγούδια για...τα πανηγύρια

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

09:52WHAT THE FACT

Τρόμος στον Ειρηνικό: 11.742 ιοί επιβιώνουν σε βάθος 6.000 μέτρων - Το 99% είναι άγνωστοι στους επιστήμονες

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Η ΕΕ μπροστά σε μια «τέλεια πολιτική καταιγίδα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει

09:34LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Με αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πλευρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

09:18LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Μαθαίνοντας την τέχνη της ακινησίας...» - Η ήρεμη Κυριακή με τη γάτα του και το μάθημα ζωής - Βίντεο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έπιασαν... επίδοξους «διαρρήκτες» 10 και 11 ετών την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Έπεισαν ζευγάρι ηλικιωμένων δώσουν 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

09:07ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία προσαρμοσμένη στον όγκο, μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: 25χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε περίφραξη παιδικής χαράς

09:03LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ μέχρι την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:03LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης - Η προσπάθειά του να μειώσει τα τροχαίο το 2024

08:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» - Παρουσία Μητσοτάκη

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτηση του - Την απέρριψε ο Μακρόν

08:55LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Άγριο κράξιμο στα social media για τα ποστ από τον Πύργο του Άιφελ: «Το Παρίσι φλέγεται κι ο Αργυρός χτενίζεται»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους - Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν έως 1.560 ευρώ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Η ΕΕ μπροστά σε μια «τέλεια πολιτική καταιγίδα»

09:34LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Με αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πλευρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ