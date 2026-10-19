Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει
Η Jaecoo διευρύνει τη γκάμα της στη χώρα μας με το νέο 8 SHS-P AWD, ένα μεγάλο plug-in υβριδικό SUV με τετρακίνηση και δυνατότητα επιλογής πέντε ή επτά θέσεων.
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Η ναυαρχίδα της μάρκας συνδυάζει ισχύ 428 ίππων με ηλεκτρική αυτονομία έως 134 χιλιομέτρων κατά WLTP και πλούσιο εξοπλισμό.
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