Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει

Η ναυαρχίδα της μάρκας συνδυάζει ισχύ 428 ίππων με ηλεκτρική αυτονομία έως 134 χιλιομέτρων κατά WLTP και πλούσιο εξοπλισμό.

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