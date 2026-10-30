Volkswagen: Κινεζική τεχνολογία για εξοικονόμηση 5 δισ. ευρώ

Η Volkswagen εξετάζει μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει τον τρόπο εξέλιξης των μελλοντικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της στην Ευρώπη.

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Volkswagen: Κινεζική τεχνολογία για εξοικονόμηση 5 δισ. ευρώ
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Ο γερμανικός όμιλος σχεδιάζει να αξιοποιήσει τεχνολογία που αναπτύσσει στην Κίνα, επιδιώκοντας εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ.

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