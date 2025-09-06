Σε πελάγη ευτυχίας η Όλγα Κεφαλογιάννη - Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια των παιδιών της
Η ανάρτηση της υπουργού Τουρισμού στα social media
Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Όλγα Κεφαλογιάννη, αφού τα δίδυμα παιδιά της έχουν τα τέταρτα γενέθλιά τους.
Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021 η υπουργός Τουρισμού έφερε στον κόσμο τα δύο της παιδιά, Σαμουήλ και Ελένη τα οποία αποτελούν τη βασική προτεραιότητα στη ζωή της.
Όπως έχει δηλώσει σε αρκετές συνεντεύξεις της ο ερχομός των παιδιών της άλλαξε ριζικά την ζωή της, απολαμβάνει τον ρόλο της ως μητέρα και τα δύο αγγελούδια της αποτελούν την απόλυτη πηγή ευτυχίας για την ίδια.
Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα γενέθλια των παιδιών της:
«Σήμερα ο Σαμουήλ και η Ελένη κλείνουν τα 4!
Δίδυμη χαρά, διπλή συγκίνηση.
Η αγάπη μου για εκείνους: Ανεξάντλητη.
Κάθε ευχή μου ξεκινά και τελειώνει με την υγεία και την ευτυχία τους.
Και μαζί, η δέσμευση: να μεγαλώσουν με όσα έχουν αξία.
Αγάπη. Σεβασμό. Αλήθεια.
Αυτά που αξίζει να υπερασπίζεσαι.
Αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνίζεσαι.
Χρόνια πολλά!»