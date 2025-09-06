Σε πελάγη ευτυχίας η Όλγα Κεφαλογιάννη - Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια των παιδιών της

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Όλγα Κεφαλογιάννη, αφού τα δίδυμα παιδιά της έχουν τα τέταρτα γενέθλιά τους.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021 η υπουργός Τουρισμού έφερε στον κόσμο τα δύο της παιδιά, Σαμουήλ και Ελένη τα οποία αποτελούν τη βασική προτεραιότητα στη ζωή της.

Όπως έχει δηλώσει σε αρκετές συνεντεύξεις της ο ερχομός των παιδιών της άλλαξε ριζικά την ζωή της, απολαμβάνει τον ρόλο της ως μητέρα και τα δύο αγγελούδια της αποτελούν την απόλυτη πηγή ευτυχίας για την ίδια.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη για τα γενέθλια των παιδιών της:

«Σήμερα ο Σαμουήλ και η Ελένη κλείνουν τα 4!

Δίδυμη χαρά, διπλή συγκίνηση.

Η αγάπη μου για εκείνους: Ανεξάντλητη.

Κάθε ευχή μου ξεκινά και τελειώνει με την υγεία και την ευτυχία τους.

Και μαζί, η δέσμευση: να μεγαλώσουν με όσα έχουν αξία.

Αγάπη. Σεβασμό. Αλήθεια.

Αυτά που αξίζει να υπερασπίζεσαι.

Αυτά για τα οποία αξίζει να αγωνίζεσαι.

Χρόνια πολλά!»

