Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ., η Κυβέλη Μάρδα ήταν αυτή που καλωσόρισε τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
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  • Η Κυβέλη Μάρδα, γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ., προλόγισε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
  • Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και υφυπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
  • Στην ομιλία της, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον προγραμματισμό των πολιτικών ομιλιών στη ΔΕΘ.
  • Υπογράμμισε την αντίφαση μεταξύ της αδημονίας των πολιτών για τις ανακοινώσεις του Τσίπρα και της κριτικής της κυβέρνησης επειδή μιλά πριν τον πρωθυπουργό.
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Ένα μη προβεβλημένο και για αρκετούς άγνωστο πρόσωπο επιλέχθηκε για να προλογίσει τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, όπου νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του.

Γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ., η Κυβέλη Μάρδα ήταν αυτή που καλωσόρισε τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα. Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, Έλληνα οικονομολόγου και πανεπιστημιακού καθηγητή, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι τον Αύγουστο 2015 και υφυπουργός Εξωτερικών από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως και τον Νοέμβριο του 2016, στην πρώτη και τη δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι παντρεμένη με τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.

Η κ. Μάρδα, στην εισαγωγική της ομιλία, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τον προγραμματισμό των πολιτικών ομιλιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως υποστήριξε σε σχόλιό της, από τη μία υπάρχει η αδημονία των πολιτών για το «τι θα ανακοινώσει ο Τσίπρας» και από την άλλη η κυβέρνηση που επικρίνει τον κ. Τσίπρα γιατί μιλά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. «Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους την μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε, καλώντας τον κ. Τσίπρα στο βήμα.

[389244] ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Η Κυβέλη Μάρδα με τον Αλέξη Τσίπρα, καλωσορίζοντάς τον στο βήμα

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