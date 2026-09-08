«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

Snapshot Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε δημόσια με την ατάκα «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» μία ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη, αναζωπυρώνοντας την ένταση μεταξύ τους.

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Σταυράκη και του Πατούλη συνεχίζεται παρά τον χωρισμό τους πριν χρόνια.

Πρόσφατα, η Σταυράκη είχε εκφράσει κριτική για την ανάρτηση του Πατούλη σχετικά με τον γιο τους, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του γονιού δεν αποδεικνύεται μέσω κοινωνικών δικτύων. Snapshot powered by AI

Μπορεί να έχουν τραβήξει δρόμους χωριστούς εδώ και χρόνια, αλλά η κόντρα καλά κρατεί από ό,τι φαίνεται. Η Μαρίνα Σταυράκη επέστρεψε με νέα «αιχμηρή» δημόσια παρέμβαση κατά του Γιώργου Πατούλη, αυτήν τη φορά με μια ατάκα που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Ένα σχόλιο πέντε λέξεων, αρκετό για να ξαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους.

Αφορμή στάθηκε μία δημοσίευση του πρώην περιφερειάρχη στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από την οποία αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια. Κάτω από τη δημοσίευση, η πρώην σύζυγός του άφησε το συγκεκριμένο σχόλιο, δίνοντας νέα διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση των δύο.

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που η Μαρίνα Σταυράκη επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια με «αιχμηρό» τρόπο για τον Γιώργο Πατούλη. Μόλις μερικές μέρες νωρίτερα, είχε σχολιάσει ανάρτησή του με αφορμή τη γιορτή του γιου τους, Αλέξανδρου. Ο Γιώργος Πατούλης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία μαζί με τον γιο του, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της πρώην συζύγου του. Τότε, είχε πει ότι τα παιδιά δεν είναι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.