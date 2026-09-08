«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

Με μία φράση μόλις πέντε λέξεων, η Μαρίνα Σταυράκη έβαλε ξανά «φωτιά» στη σχέση με τον πρώην άνδρα της, Γιώργο Πατούλη

Newsroom

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε δημόσια με την ατάκα «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» μία ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη, αναζωπυρώνοντας την ένταση μεταξύ τους.
  • Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Σταυράκη και του Πατούλη συνεχίζεται παρά τον χωρισμό τους πριν χρόνια.
  • Πρόσφατα, η Σταυράκη είχε εκφράσει κριτική για την ανάρτηση του Πατούλη σχετικά με τον γιο τους, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του γονιού δεν αποδεικνύεται μέσω κοινωνικών δικτύων.
Snapshot powered by AI

Μπορεί να έχουν τραβήξει δρόμους χωριστούς εδώ και χρόνια, αλλά η κόντρα καλά κρατεί από ό,τι φαίνεται. Η Μαρίνα Σταυράκη επέστρεψε με νέα «αιχμηρή» δημόσια παρέμβαση κατά του Γιώργου Πατούλη, αυτήν τη φορά με μια ατάκα που δύσκολα περνά απαρατήρητη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Ένα σχόλιο πέντε λέξεων, αρκετό για να ξαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους.

Αφορμή στάθηκε μία δημοσίευση του πρώην περιφερειάρχη στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από την οποία αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια. Κάτω από τη δημοσίευση, η πρώην σύζυγός του άφησε το συγκεκριμένο σχόλιο, δίνοντας νέα διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση των δύο.

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που η Μαρίνα Σταυράκη επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια με «αιχμηρό» τρόπο για τον Γιώργο Πατούλη. Μόλις μερικές μέρες νωρίτερα, είχε σχολιάσει ανάρτησή του με αφορμή τη γιορτή του γιου τους, Αλέξανδρου. Ο Γιώργος Πατούλης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία μαζί με τον γιο του, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της πρώην συζύγου του. Τότε, είχε πει ότι τα παιδιά δεν είναι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:08ΕΘΝΙΚΑ

Τριμερής με μήνυμα στην Άγκυρα: Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος χαράζουν κοινή γραμμή για ασφάλεια και θαλάσσιες ζώνες – Ολόκληρη η Κοινή Διακήρυξη

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ζητά αποζημίωση από ξενοδοχείο επειδή τον τσίμπησαν κουνούπια

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί παππούς, γιαγιά και τα δυο εγγόνια στη συντριβή του αεροσκάφους - Συγγενείς βρήκαν τις σορούς

20:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NYT: Η OpenAI «έλυσε ένα από τα επτά "Προβλήματα της Χιλιετίας"»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ρεκόρ βροχής προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε σπίτια και δρόμους – έπεσαν 104,5 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα - Βίντεο

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ έπληξε το Θιβέτ - Αισθητός και στο Νεπάλ

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα τηλεοπτική κατάρριψης αμερικάνικου drone ΜQ1

20:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπαντιό: «Όλοι εδώ είναι επαγγελματίες, δουλεύουμε για έναν κοινό στόχο»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιη επίθεση αλιγάτορα σε ένα παιδί στη Φλόριντα - Σοβαρά τραύματα στο χέρι και το πόδι

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Lindsay Clancy: Προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά η μητέρα που σκότωσε τα παιδιά της

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν οι γονείς του νεκρού βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός μετά τις απολογίες τους

20:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτοχειρία της 54χρονης «βλέπουν» οι αρχές - Εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές πάνω της

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Τραυματισμένη λεοπάρδαλη ορμάει και ρίχνει στο έδαφος τον διασώστη της

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Λύγισε η κόρη του μηχανοδηγού στη δίκη για τα Τέμπη - «Μας τον έφεραν σε κλειστό φέρετρο, δεν μπορέσαμε να τον αποχαιρετίσουμε»

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Αγριεύει» ο καιρός – Η ημερομηνία που αλλάζουν όλα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτος βουλευτής του CDU του Μερτς αρνείται να ψηφίσει κατά του AfD

19:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Axios: Το επόμενο εμπορικό όπλο του Τραμπ

19:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κυρώσεις στο σύνολο του ιρανικού τομέα αερομεταφορών

19:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά - Διατήρησε το θετικό του πρόσημο - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:58ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Αγριεύει» ο καιρός – Η ημερομηνία που αλλάζουν όλα

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για δίδυμες Ιρανές: Σπασμένα πόδια, ξεριζωμένα μαλλιά - Στην αγχόνη η μία αδελφή

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Από τον γάμο χλιδής στη φυλακή: Ο χρυσός στον λαιμό της νύφης έστειλε τον γαμπρό πίσω από τα σίδερα

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτοχειρία της 54χρονης «βλέπουν» οι αρχές - Εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές πάνω της

20:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

17:18LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βενετία για την 9η κοινή τους ταινία

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εργαζόμενη στην εστίαση κατήγγειλε τις αρρωστημένες ορέξεις των τουριστών

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Αποκρουστικό: Παρήγγειλε φαγητό και βρήκε μέσα νεογέννητο αρουραίο να σπαρταράει στη σάλτσα

18:45LIFESTYLE

Φεστιβάλ Βενετίας: Κοινή εμφάνιση για τις «Θέλμα και Λουίζ» 35 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν οι γονείς του νεκρού βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός μετά τις απολογίες τους

19:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-ΛΑΣΚ: Η μεγάλη μάχη για την πρεμιέρα του Champions League

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

19:23ΕΘΝΙΚΑ

Ισραήλ: Ελληνικός ο «πηγαίος κώδικας» για την Ασπίδα του Αχιλλέα - Θα κατασκευασθεί σε συνεργασία των δύο χωρών

09:35LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα του «Καλημέρα Ελλάδα» στην πρεμιέρα 

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ισχυρίζεται ότι «αιχμαλώτισε» υπερσύγχρονο αμερικανικό υποβρύχιο drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ