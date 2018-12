Το νέο Citroen Berlingo κατέκτησε το βραβείο Αutobest 2019

Μετά την απονομή του βραβείου MANBEST 2018 (MANAGE BEST) στη CEO της Citroën, Linda Jackson, η κριτική επιτροπή του Autobest ανακήρυξε το Citroën Berlingo ως “Καλύτερο Αυτοκίνητο για την Ευρώπη” (Best Buy Car of Europe).

Όπως κάθε χρόνο, από το 2001 έτσι και φέτος, η επιτροπή του Autobest αναγνώρισε το αυτοκίνητο που έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από δημοσιογράφους προερχόμενους από 31 χώρες. Τα αυτοκίνητα αξιολογούνται με βάση 13 κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη σχέση αξίας-τιμής, τη σχεδίαση, την άνεση και τις τεχνολογίες που προσφέρουν καθώς επίσης και με την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών στο δίκτυο λιανικής.

Με αφορμή την ανακήρυξη του νέου Berlingo ως “Καλύτερο Αυτοκίνητο για την Ευρώπη”, ο κος Δημήτρης Καββούρης, Chief Operating Officer της Citroen, σχολίασε: “Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Autobest που το συγκεκριμένο βραβείο (Best Buy Car of Europe) απονέμεται στον ίδιο κατασκευαστή για δύο συνεχόμενες χρονιές. Ο περσινός νικητής ήταν το Citroën C3 Aircross Compact SUV. Φέτος, το Νέο Citroën Berlingo κατάφερε να ξεχωρίσει από τους αντιπάλους του ακολουθώντας την ίδια λογική εξέλιξης. Τα στοιχεία που το έκαναν να διακριθεί είναι ο εκσυγχρονισμένος σχεδιασμός, οι προηγμένες τεχνολογίες αλλά και οι κινητήρες τελευταίας γενιάς Euro 6.2 που αναβάθμισαν την εικόνα των αυτοκινήτων του είδους στο σύνολό τους.”

Οι προσδοκίες των πελατών της Citroën είναι αυτές που αναβάθμισαν στην ουσία το Νέο Berlingo, ακολουθώντας με συνέπεια τη νέα εταιρική υπογραφή “Inspired by You”. Το Νέο Citroën Berlingo είναι ένα πολύπλευρο μοντέλο που αποτελεί την πλέον έξυπνη αγορά για οικογένειες που αναζητούν τον ιδανικό συνεργάτη για το δραστήριο τρόπο ζωής τους ενώ επιζητούν ευρυχωρία, πρακτικότητα και ποιότητα κύλισης.

Η πανευρωπαϊκή αυτή διάκριση, αφορά την επιβατική έκδοση του Νέου Citroën Berlingo. Μια ακόμα διάκριση για το μοντέλο, απεδόθει τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Έκθεση Επαγγελματικών Αυτοκινήτων του Αννόβερου, που κατέκτησε και τον τίτλο “International Van of the Year 2019” με την επαγγελματική του εκδοχή Citroën Berlingo Van.

Σημειώνοντας τις περισσότερες πωλήσεις για τη Citroën σε 17 χώρες το 2017, το Berlingo είναι για τη Γαλλική εταιρεία το δεύτερο best seller μοντέλο μετά το C3. Από το 1996 που πρωτοεμφανίστηκε, έχει παραχθεί σε περισσότερες από 3,3 εκατομμύρια μονάδες. Για την τελευταία γενιά του μοντέλου, από το Σεπτέμβριο που έχει παρουσιαστεί, η Citroën έχει δεχτεί πάνω από 13.000 παραγγελίες που όταν φτάσουν στους αγοραστές τους, θα έχουν συμβάλλει στην πολύ επιτυχημένη εμπορικά χρονιά που φτάνει στο τέλος της. Με περισσότερες από 690.000 ταξινομήσεις στην Ευρώπη μέχρι στιγμής, η Citroën παρουσιάζει αύξηση στο μερίδιό της κατά 6% επιτυγχάνοντας το καλύτερο των τελευταίων 7 ετών.