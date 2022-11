Η Lamborghini έχει το δικό της playlist

Η ιταλική φίρμα ανακοίνωσε πως έχει διαθέσιμο ένα playlist στο Spotify με μουσικά κομμάτια εμπνευσμένα από το ηχόχρωμα των κινητήρων της.

Του Γιάννη Σκουφή

Τα supercars δεν συναρπάζουν μόνο με το απίστευτο design τους ή τις ασύλληπτες επιδόσεις τους, αλλά και με τον μοναδικό ήχο των πανίσχυρων κινητήρων τους. Μάλιστα, η Lamborghini είχε μία αρκετά πρωτότυπη ιδέα αναρτώντας κατά καιρούς τις δικές της playlist στη δημοφιλή εφαρμογή του Spotify.

Η νέα της playlist έχει την ονομασία «The Engine Songs: V12» και όπως γίνεται αντιληπτό τα μουσικά κομμάτια σχετίζονται με τον συναρπαστικό ήχο που βγάζει ο ατμοσφαιρικός V12 της μάρκας.

Οι μηχανικοί της Lamborghini συνεργάστηκαν με τον μουσικό παραγωγό Alex Trecarichi για να ανακαλύψουν τις κρυφές συχνότητες του μοτέρ σε τρεις καταστάσεις. Στο ρελαντί, στις μεσαίες στροφές και στη μέγιστη ισχύ.

Μέσα από μια ειδική μέθοδο και συστήματα αλγόριθμων ο Trecarichi ανακάλυψε τις συχνότητες του V12 της Aventador Ultimae που αποδίδει 782 ίππους.

Στο ρελαντί, ο κινητήρας βγάζει ένα ηχόχρωμα ευκρίνειας F (92,50 Hz), στις 4.000 σ.α.λ. η νότα αλλάζει σε G (98 Hz), ενώ ο κινητήρας στη μέγιστη ισχύ του αντλεί περνά σε φάσμα G-Sharp (103,83 Hz).

Ο Trecarichi ταίριαξε κάθε συχνότητα με το τέμπο ορισμένων τραγουδιών, όπως το Canone Infinito (F-sharp) του Lorenzo Senni, το Run Away (G) του Ben Böhmer και το We Can All Dance του Sam Collins (G-sharp).

Το αποτέλεσμα μπορείτε να το απολαύσετε μέσα από τα 24 τραγούδια που υπάρχουν στην playlist της Lamborghini με ένα απλό κλικ ΕΔΩ