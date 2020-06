Μπαμπάς έγινε viral δίνοντας συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν χωρίς πατέρα (vid)

Δημιούργησε κανάλι στο Yοu Tube για να βοηθήσει αυτούς που δεν έχουν τον πατέρα δίπλα τους.

Ο Rob Kenney δεν έχει τις καλύτερες αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία.

Η μητέρα του ήταν αλκοολική και ο πατέρας του σε ηλικία 12 ετών, του ανακοίνωσε ότι θα τον εγκατέλειπε. Η επιλογή που είχε , όπως είπε, ήταν να μείνει με τον μεγαλύτερο αδελφό του ή να δίνονταν για αναδοχή.

Η απουσία της πατρικής φιγούρας ήταν έντονη για τον Rob Kenney, όμως φρόντισε να γίνει ο ίδιος καλός πατέρας για τα δυο του παιδιά την Kristine, 27 ετών σήμερα και τον Kyle, 25 ετών.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το κανάλι

Όταν η κόρη του έμεινε μόνη της, σχεδόν καθημερινά τον έπαιρνε τηλέφωνο ζητώντας συμβουλές , για το πώς πρέπει να κάνει αυτό ή το άλλο. Τότε σκέφτηκε τι κάνουν τα παιδιά που δεν έχουν την επιλογή να καλέσουν τον πατέρα τους;

Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το κανάλι του στο You Tube με τίτλο «Dad, How Do I?».

Η αρχική του σκέψη ήταν να δημιουργήσει μια σειρά από γρήγορα βίντεο όπου θα έδειχνε στον κόσμο πώς μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα, όπως πώς να δέσεις τη γραβάτα σου, πώς να αλλάξεις ένα λάστιχο, πώς να ξυριστείς, πώς να ξεβουλώσεις το νεροχύτη.

Η κόρη του όμως, ήταν αυτή που τον βοήθησε να πάρουν την μορφή που έχουν σήμερα, αφού εκτός από χρήσιμα tips, o Rob Kenney διαβάζει παιδικές ιστορίες και προσπαθεί να εμψυχώσει τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα.

Από τη στιγμή που ανέβηκαν τα βίντεο στο YouTube έγιναν viral μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχοντας μέχρι σήμερα πάνω 2 εκατ. συνδρομητές.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου κάνουν share τα βίντεό του διηγούμενοι παράλληλα τις δικές τους ιστορίες. Όπως μάλιστα έχει πει ο Rob Kenney πολλές φορές δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, διαβάζοντάς τες καθώς περιγράφουν πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και ο ίδιος ξέρει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία ενός παιδιού.

«Το να είσαι πατέρας είναι προφανώς πολύ περισσότερα από το επιδιορθώνεις πράγματα.

Γι' αυτό και στα βίντεο μιλάω και για άλλα θέματα, όπως για τη διαχείριση των οικονομικών, πώς να αντιμετωπίζεις τις επαγγελματικές αποτυχίες, πώς να ξεπεράσεις μια ερωτική αποτυχία…»

Ο Rob Kenney προσπαθεί να ανεβάζει ένα βίντεο την εβδομάδα.

