Λάουρα Νάργες: Τεράστια αλλαγή - Δείτε τι έκανε

Σε μια θεαματική αλλαγή προχώρησε η Λάουρα Νάργες, αφήνοντας άφωνους τους followers της στο Instagram και όχι μόνο.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της, καθώς πλέον είναι μελαχρινή, με κάποιες πλατινέ ανταύγειες.

«Bye bye blonde. Hello there brunette look. Κι όμως, αυτή η αλλαγή ήρθε την στιγμή που έπρεπε και σηματοδοτεί μία νέα για εμένα αρχή… 13 χρόνια ξανθιά και επίσημα πια μία χαρούμενη μελαχρινή!

Τί θα έκανα χωρίς εσένα Πικάσο των μαλλιών μου @yiotiscris , μα πόσο με καταλαβαίνεις. Μία μέρα θα σας πω – διότι θέλω να το μοιραστώ μαζί σας – πως κατέληξα στην απόφαση αυτή», το σχόλιό της.

Δείτε τη μεγάλη αλλαγή στην παρακάτω gallery:

GALLERY 01 Μεγάλη αλλαγή από τη Λάουρα Νάργες











