Διχασμένοι οι φίλοι της Jennifer Lopez και του Ben Affleck: Θα μπορέσει να σωθεί ο γάμος τους ή όχι;

«Η φάση του μήνα του μέλιτος έχει ξεφύγει», σημείωσαν.

Οι αγαπημένοι της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ διχάζονται για το αν το ζευγάρι μπορεί να σώσει τον αποτυχημένο γάμο του.

Εν μέσω φημών ότι ο ηθοποιός, 51 ετών, πιστεύει ότι ήταν «προσωρινά» τρελός όταν πήρε την απόφαση χορέψει τον Ησαϊα, οι φίλοι και η οικογένεια των σταρ που αναζωπυρώθηκαν το 2021 μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, είναι διχασμένοι για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. για αυτούς.

«Μερικοί πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν με χρόνο και προσπάθεια, δείχνοντας τον βαθύ δεσμό τους. Άλλοι πιστεύουν ότι η σχέση έχει κάνει τον δρόμο της», είπε μια πηγή στο Us Weekly.

Ένας άλλος γνώστης ισχυρίστηκε ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ έχει «αποκλειστεί» και ότι βρίσκονται σε «δύο εντελώς διαφορετικές φάσεις τις περισσότερες φορές».

«Η φάση του μήνα του μέλιτος έχει ξεφύγει», σημείωσαν.

Όπως επισημαίνεται από άλλη πηγή, οι σταρ «και οι δύο έχουν απαιτητικές καριέρες που απαιτούν συχνά να βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις».

Η 54χρονη τραγουδίστρια του Let's Get Loud είναι απασχολημένη αυτή τη στιγμή με την προετοιμασία της 30χρονης περιοδείας της This Is Me…Now, η οποία ξεκινά τον επόμενο μήνα.