7 κινήσεις που δεν πρέπει να κάνεις όταν δεν απαντάει στα μηνύματά σου

1. Δεν στέλνεις άλλο μήνυμα

Αρχικά και βασικά, δεν πιάνεις το κινητό να στείλεις κι άλλο μήνυμα κάτω από το αναπάντητο. Ποτέ και για κανέναν λόγο. Ακόμα κι αν θέλεις να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου, ο κατάλληλος τρόπος δεν είναι με το να αρχίσεις να στέλνεις απανωτά μηνύματα κάτω από το αναπάντητο, καθώς το μόνο συναίσθημα που θα βγάλεις είναι μια, κατά πάσα πιθανότητα αδικαιολόγητη, αγωνία για επικοινωνία, ένα υπερβολικό άγχος που το μόνο που θα πετύχει θα είναι ο τύπος να απομακρυνθεί, όσο πιο γρήγορα μπορεί.

2. Αν είναι να στείλεις, στείλε κάτι «νορμάλ»

Αν δεν σε πείσαμε ότι δεν πρέπει να στείλεις άλλο μήνυμα και θέλεις σώνει και καλά, να στείλεις κι άλλο, τότε πρόσεξε, τουλάχιστον, να είναι όσο πιο «νορμάλ», όσο πιο «φυσιολογικό» γίνεται. Τι είναι φυσιολογικό και λογικό για τον καθένα, είναι ένα θέμα, αλλά υπάρχουν και κάποια βασικά που δεν αμφισβητούνται. Ας πούμε, δέκα λεπτά μετά το πρώτο μήνυμα, δεν μπορείς να στείλεις «γιατί δεν απαντάς τόση ώρα;» ή μια ώρα μετά το μήνυμα, καλό είναι να μη στείλεις καμιά… κατάρα για τον ίδιο και την οικογένειά του!

3. Μην συμπεράνεις πως δεν του αρέσεις

Όχι, το ότι έμεινε ένα μήνυμα αναπάντητο για κάποιες ώρες, δε σημαίνει ότι δεν του αρέσεις. Καμιά φορά οι «χαζές» δικαιολογίες, του τύπου «ξέχασα το κινητό στο σπίτι», «δεν είχα μπαταρία», «δεν είχα σήμα» κλπ κλπ μπορεί και να ισχύουν, όντως. Δώσε μια ευκαιρία και στον εαυτό σου και στον τύπο και εξοπλίσου με όση υπομονή διαθέτεις, δίνοντας χρονικό περιθώριο αντίδρασης που θα εξουδετερώνει με λογική και βεβαιότητα όλες τις «δικαιολογίες».

4. Άσε το τηλέφωνό σου στην άκρη

Άφησέ το από το χέρι σου, βγάλ’ το από το οπτικό σου πεδίο, ξέχασέ το – λέμε τώρα. Το point εδώ είναι να μπορέσεις να ξεχαστείς ώστε να μην περνούν λεπτά χωρίς απάντηση κι εσένα να σου φαίνονται ώρες… Να μην αναπηδάς σε κάθε ειδοποίηση, κι ας ξέρεις πως δεν ήταν μήνυμα αυτό που ακούστηκε αλλά ο ήχος του ξυπνητηριού, για παράδειγμα. Αν μπορείς μάλιστα, για να διατηρήσεις την ηρεμία σου, βάλε το κινητό στο αθόρυβο και ασχολήσου με κάτι άλλο – κάνε γυμναστική, βάλε να δεις μια ταινία (κατά προτίμηση όχι love story), πήγαινε για ψώνια, κάνε «κάτι» που θα σε κάνει να αφήσεις το κινητό στην άκρη.

5. Μίλα με μια φίλη σου

Η έκτακτη βοήθεια είναι ώρα να χρησιμοποιηθεί και ποιος θα σε βοηθήσει καλύτερα από μια φίλη σου που σε καταλαβαίνει και χωρίς να μιλήσεις; Προσοχή, όμως, διότι το βήμα αυτό κρύβει παγίδες. Η φίλη σου που περνάει ερωτική απογοήτευση αυτή την περίοδο, όχι δεν είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να τα πείτε λίγο και να ηρεμήσεις. Επίσης, δεν συγκαταλέγεται στις επιλογές σου ο κοινός φίλος με το «πρόσωπο», ώστε να τα ακούσει εκείνος αντί αυτού και ίσως και να τα μεταφέρει. Βρες και μίλα με τη φίλη που θα σε ακούσει, θα σε ηρεμήσει και θα σε βοηθήσει να πας παρακάτω, one way or another.

6. Μην πέσεις στην αυτολύπηση

Οκ, ήλπιζες πολύ να γίνει κάτι με τον συγκεκριμένο τύπο, αλλά κι αν δεν γίνει τελικά, δεν υπάρχει λόγος να πέσεις στην αυτολύπηση και να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Σου άρεσε, έστειλες ένα μήνυμα. Δεν του άρεσες, δεν απάντησε ποτέ. Ποιος είναι «λάθος» στην περίπτωση αυτή, είναι ξεκάθαρο. Αντί να νιώσεις άσχημα για τον εαυτό σου λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ένας τέτοιος άντρας, αγενής το λιγότερο, ε, πολύ απλά δεν είναι για ‘σένα – πάμε παρακάτω, παρακαλώ πολύ!

7. Προχώρα παρακάτω

Ε, ακριβώς αυτό. Δεν θα καθίσεις να περιμένεις πότε θα απαντηθεί το «διαβάστηκε» και να ακούσεις χίλιες δύο δικαιολογίες. Αν δε πρόκειται για κάτι πραγματικά πολύ σοβαρό, τότε δεν υπάρχει τίποτα για να σε γυρίσει πίσω, καθώς ήδη έχεις προχωρήσει παρακάτω – έχεις ξεχάσει κιόλας τι ακριβώς έγραφε εκείνο το μήνυμα που έστειλες τότε…