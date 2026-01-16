Nότια Κορέα: Υπό έλεγχο τεράστια πυρκαγιά στα περίχωρα της αριστοκρατικής συνοικίας Γκάνγκναμ

Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποβαθμισμένη περιοχή στα περίχωρα της αριστοκρατικής συνοικίας Γκάνγκναμ στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ.

Μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς την Παρασκευή σε υποβαθμισμένη περιοχή της αριστοκρατικής περιοχής Γκάνγκναμ της Σεούλ τέθηκε υπό έλεγχο και σβήστηκε πλήρως περίπου οκτώ ώρες αργότερα, όπως επιβεβαίωσε στο Reuters αξιωματούχος της πυροσβεστικής. «Είμαστε ανακουφισμένοι που καταφέραμε να σβήσουμε την πυρκαγιά χωρίς θύματα», ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανακοίνωση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σχεδόν 300 Νοτιοκορεάτες πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να καταπολεμήσουν τη φωτιά στη νότια Σεούλ. Φωτογραφίες από το σημείο έδειχναν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού πάνω από την περιοχή, καθώς ηλικιωμένοι κάτοικοι που φορούσαν μάσκες προσώπου απομακρύνονταν από το σημείο.«Κοιμόμουν μέχρι που ένας γείτονας τηλεφώνησε και είπε ότι υπήρχε φωτιά. Έτρεξα έξω και είδα τις φλόγες να εξαπλώνονται ήδη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters η 69χρονη Κιμ Οκ-ιμ, η οποία είπε ότι ζει στην περιοχή για σχεδόν 30 χρόνια.


Οι αρχές αύξησαν τον συναγερμό για την πυρκαγιά στο δεύτερο επίπεδο, με τους πυροσβέστες να ανησυχούν για την επέκτασή της σε κοντινό βουνό, δήλωσε ο αξιωματούχος. Συνολικά 85 πυροσβεστικά οχήματα εστάλησαν στο σημείο, αλλά οι αρχές δεν μπόρεσαν να στείλουν ελικόπτερο λόγω της ομίχλης και της λεπτής σκόνης που κάλυπτε την πόλη. Ο υπουργός Ασφαλείας της Νότιας Κορέας Γιουν Χο-τζουνγκ διέταξε τους αξιωματούχους να «κινητοποιήσουν όλο το διαθέσιμο προσωπικό και τον εξοπλισμό για να επικεντρωθούν πλήρως στη διάσωση ζωών και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

seoul.jpg

Το λεγόμενο Guryong Village που επλήγη, είναι μια περιοχή με επισφαλείς κατοικίες στο Γκάνγκναμ, μια από τις πλουσιότερες περιοχές της Σεούλ. Οι αυτοσχέδιες κατοικίες της περιοχής κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν οι κάτοικοι χαμηλού εισοδήματος στην περιοχή αναγκάστηκαν να μετακομίσουν καθώς η πρωτεύουσα υπέστη σημαντική ανακατασκευή, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των Ασιατικών Αγώνων και των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ.

Τα σπίτια που βρίσκονται στο Guryong Village είναι συχνά πυκνά στοιβαγμένα μεταξύ τους και κατασκευασμένα με εύφλεκτα υλικά όπως φύλλα βινυλίου, κόντρα πλακέ και φελιζόλ, καθιστώντας την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε πυρκαγιές, σύμφωνα με αξιολόγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά από πυρκαγιά το 2023. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν μετακομίσει, αλλά περίπου 336 νοικοκυριά παραμένουν, σύμφωνα με την πολεοδομία της περιοχής.

