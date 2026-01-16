Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ο Δρ. Αντώνιος Αυγερινός στα εγκαίνια των Νέων ΤΕΠ στο «Κοργιαλένειο»

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα, Γεώργιο Σκούμα, καθώς και πλήθος εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παρευρέθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», τα οποία εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εξήρε το σπουδαίο έργο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που στελεχώνουν τις Γενικές Εφημερίες του Κοργιαλενείου – Μπενάκειου και των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός», «Αττικόν» και «Γ. Γεννηματάς».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Αναστάσιος Καρανδρέας, η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βούλα Γεωργάκη, καθώς και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.