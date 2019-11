«The Wall»: Η επική ροκ όπερα των Pink Floyd

Κριτικοί και φανς το χαιρέτησαν ως το καλύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος και το κατέταξαν δίπλα στ' άλλα αριστουργήματά του «Dark site of the moon» και «Wish you were hear».

Ο ηγέτης των Pink Floyd, Ροτζερ Γουότερς, το εμπνεύστηκε κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας του συγκροτήματος στο Μόντρεαλ του Καναδά, το 1979. Μία προσβλητική συμπεριφορά ενός θεατή της συναυλίας προκάλεσε την αντίδραση του Γουότερς, ο οποίος τον έφτυσε κατά πρόσωπο. Αηδιασμένος από αυτή τη συμπεριφορά, ο Γουότερς θέλησε να χτίσει έναν τοίχο ανάμεσα στον αγενή θεατή και το κοινού, μια ιδέα που την υλοποίησε αργότερα σε δίσκο.

Η ηχογράφηση του «The Wall» -ενός από τα ποιοτικότερα και πιο εμπορικά άλμπουμ της ροκ μουσικής- έγινε από τις αρχές Απριλίου έως το τέλος Νοεμβρίου του 1979. Στη Μ. Βρετανία κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου και στις ΗΠΑ στις 8 Δεκεμβρίου. Έγινε 23 φορές πλατινένιο, ενώ παρέμεινε στους αμερικάνικους και βρετανικούς καταλόγους επιτυχιών για περισσότερο από 14 χρόνια. Από τα 24 κομμάτια που περιέχει, ξεχώρισαν και τραγουδήθηκαν περισσότερο το «An other brick in the wall», το «Hey you» και το «Comfortably Numb».

Η ιστορία που διατρέχει το άλμπουμ είναι η φανταστική ζωή ενός αντιήρωα, του Πινκ, ο οποίος δέχεται το ράπισμα της κοινωνίας από τα νεανικά του χρόνια. Σε αντίδραση για την καταπίεση από το οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον φτιάχνει το δικό του φανταστικό κόσμο.

Το 1982 το «The Wall» μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Άλαν Πάρκερ, ενώ ανέβηκε και ως μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ.

Τα τραγούδια του άλμπουμ

ΔΙΣΚΟΣ 1

1. In the Flesh 3:16

2. The Thin Ice 2:27

3. Another Brick in the Wall (Part I) 3:21

4. The Happiest Days of Our Lives 1:46

5. Another Brick in the Wall (Part II) 4:00

6. Mother 5:32

7. Goodbye Blue Sky 2:45

8. Empty Spaces 2:10

9. Young Lust 3:25

10. One of My Turns 3:35

11. Don't Leave Me Now 4:16

12. Another Brick in the Wall (Part III) 1:48

13. Goodbye Cruel World 0:48

ΔΙΣΚΟΣ 2

1. Hey You 4:40

2. Is There Anybody Out There? 2:44

3. Nobody Home 3:26

4. Vera 1:35

5. Bring the Boys Back Home 1:21

6. Comfortably Numb 6:24

7. The Show Must Go On 1:36

8. In the Flesh 4:13

9. Run Like Hell 4:19

10. Waiting For the Worms 4:04

11. Stop 0:30

12. The Trial 5:13

13. Outside the Wall 1:41

Πηγή: Sansimera.gr

Διαβάστε επίσης:

«Κλείδωσε» το Κοινωνικό μέρισμα 2019: Πότε θα πληρωθεί - Αυτοί θα το πάρουν

Δολοφονία στο Ζεφύρι: Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία - Μαρτυρικός ο θάνατος του 30χρονου