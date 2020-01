Βραβεία Όσκαρ 2020: Δείτε live την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Το μεσημέρι (15:18 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας, οι ηθοποιοί/ παραγωγοί Τζον Τσο και Ίσα Ρέι, θα ανακοινώσουν τους υποψήφιους και στις 24 κατηγορίες των φετινών Όσκαρ.

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή απονομής των 92ων βραβείων Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου, στο Kodak Theatre στο Λος Άντζελες.

Δείτε live την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων:

Τα φαβορί για τις υποψηφιότητες:

Η τελευταία ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλιγουντ», το πολεμικό έπος του Σαμ Μέντες «1917» και το γκανγκστερικό δράμα του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο Ιρλανδός» αναμένεται να λάβουν διψήφιο αριθμό υποψηφιοτήτων.

Το «Κάποτε στην Αμερική»... λογικά θα βρεθεί υποψήφιο στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α' ανδρικού για τον Λεονάρντο ντι Κάπριο, β' ανδρικού για τον Μπραντ Πιτ, πρωτοτυπου σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ, κουστούμια, ήχου, σκηνικών. Πιθανά να βρεθεί και στις κατηγορίες του β' γυναικείο ρόλου (Μάργκο Ρόμπι) και μέικ απ.

Το «1917» του Μέντες, βγήκε στις αίθουσες λίγο πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων κι έρχεται με... φόρα από τις «Χρυσές Σφαίρες» της προηγούμενης εβδομάδας, όπου πήρε τα βραβεία καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας.

Ο Σαμ Μέντες και οι πρωταγωνιστές της ταινίας «1917». ASSOCIATED PRESS

Στην κατηγορία της σκηνοθεσίας, αναμένεται -για μια ακόμα χρονιά- η πεντάδα να είναι αποκλειστικά ανδρική. Ταραντίνο, Σκορσέζε, Μέντες, Τοντ Φίλιπς ("Joker"), Μπονγκ Τζουν-Χο («Παράσιτα») είναι τα φαβορί. Αν κάποια γυναίκα καταφέρει να... τρυπώσει ανάμεσά τους, αυτή θα είναι πιθανότατα η Γκρέτα Γκέργουικ («Μικρές Κυρίες») ή η Λούλου Γουάνγκ ("The Farewell").

Κάποιες από τις κατηγορίες στις υποψηφιότητες των ηθοποιών, θεωρούνται ήδη «κλεισμένες». Τι εννούμε; Ο Μπραντ Πιτ και η Λόρα Ντερν ("Marriage Story") έχουν σύμφωνα με τους ειδικούς, τα Όσκαρ β' ρόλου στο τσεπάκι τους, κρατώντας ήδη από μια Χρυσή Σφαίρα στα χέρια τους.

Ο Μπραντ Πιτ με τη Χρυσή Σφαίρα Β' Ανδρικού Ρόλου. ASSOCIATED PRESS

Στις αντίστοιχες κατηγορίες του Α΄ρόλου όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χοακίν Φίνιξ ("Joker"), Άνταμ Ντράιβερ ("Marriage Story"), Λεονάρντο ντι Κάπριο θα είναι στις υποψηφιότητες των ανδρών, ποιοι θα συμπληρώσουν όμως την πεντάδα; Οι Τάρον Έγκερτον ("Rocketman"), Κρίστιαν Μπέιλ ("Ford v Ferrari"), Τζόναθαν Πράις («Οι δύο Πάπες»), Ρόμπερτ Ντε Νίρο («Ο Ιρλανδός»), Τζορτ ΜακΚέι ("1917"), Αντόνιο Μπαντέρας ("Pain and Glory"), Άνταμ Σάντλερ ("Uncut Gems") και Έντι Μέρφι ("Dolemite Is My Name") θα μπορούν να είναι οι υπόλοιποι δύο.

Στις γυναίκες, φαβορί είναι οι Σίνθια Ερίβο ("Harriet"), Σκάρλετ Τζοχάνσον ("Marriage Story"), Σάρσα Ρόναν ("Μικρές Κυρίες"), Σαρλίζ Θέρον («Βόμβα»), Ρενέ Ζελβέγκερ ("Judy"). Μια θέση θα μπορούσαν να πάρουν και οι Άκουαφίνα ("The Farewell"), Λουπίτα Νιόνγκο ("Us") και Άλφρε Γούνταρντ ("Clemency").

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Αυτή είναι η κόρη του πασίγνωστου Έλληνα ηθοποιού που συνελήφθη (pics)

Μικρή Μαντλίν: «Δυστυχώς, το κοριτσάκι...» - Νέα στοιχεία