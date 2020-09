Ο Ryan Raynolds σε ένα μοντέρνο «Back to the Future» (vid)

Μία sci-fi κωμωδία είναι ο... δρόμος επιστροφής του δημοφιλούς ηθοποιού στη μεγάλη οθόνη.

Ένας μοναχικός τύπος που εργάζεται ως τραπεζίτης και ζει μία βαρετή καθημερινότητα ανακαλύπτει ξαφνικά ότι στην πραγματικότητα συμμετέχει σε ένα video game με την ονομασία "Free City".

Τότε αποφασίζει να σπάσει τα αόρατα... δεσμά και να γίνει ο ήρωας του παιχνιδιού προκειμένου να σώσει τον κόσμο του από την καταστροφή. Αυτός είναι ο "Free Guy", ο νέος κινηματογραφικός ήρωας του Ryan Reynolds στην ομώνυμη ταινία του Shawn Levy (Pink Panther, «Μια Νύχτα στο Μουσείο»).

Ο ίδιος ο Reynolds χαρακτήρισε το "Free Guy" ως «ένα μοντέρνο "Back to the Future"». «Θέλαμε να φέρουμε στη νέα γενιά το νέο "Back to the Future"», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας μάλιστα ότι: «Δεν έχω δεθεί περισσότερο με οποιαδήποτε άλλη ταινία μετά το Deadpool».

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

