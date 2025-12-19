Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης

Ο άνδρας που θεωρείτο ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη στο Νιού Χάμσαϊρ, όπου είχε νοικιάσει έναν χώρο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, υπήκοος Πορτογαλίας, 48 ετών και πρώην φοιτητής στο Μπράουν, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (19/12) από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τον Όσκαρ Πέρες, αρχηγό της Αστυνομίας του Πρόβιντενς. Από ό,τι γνωρίζουν οι ερευνητές, ο ύποπτος ενήργησε μόνος του, όπως ανέφερε.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Βαλέντε είναι υπεύθυνος τόσο για το αιματοκύλισμα στο Μπράουν όσο και για τη δολοφονία ενός καθηγητή του MIT, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στο σπίτι του, στο Brookline, τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Μασαχουσέτης, Λία Φόλι.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν στη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Η έρευνα έλαβε νέα τροπή την Πέμπτη, όταν οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούσαν τη σύνδεση μεταξύ της μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς στο Μπράουν και της επίθεσης δύο ημέρες αργότερα κοντά στη Βοστώνη, στην οποία σκοτώθηκε ο καθηγητής του MIT, Νούνο Λουρέιρο. Ήταν μόλις 47 ετών.

Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάκσον, γνωστοποίησε ότι ο Βαλέντε ήταν εγγεγραμμένος στο Μπράουν από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001. Μάλιστα, είχε γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό τμήμα για να σπουδάσει φυσική από τον Σεπτέμβριο του 2000. «Δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο», υπογράμμισε.

Ο Βαλέντε και ο Λουρέιρο παρακολούθησαν το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας μεταξύ 1995 και 2000, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, μία από τις κρισιμότερες στιγμές του ακαδημαϊκού έτους. Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ακύρωσε όλα τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις για το υπόλοιπο του εξαμήνου, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποχωρήσουν από την πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές περιέγραψαν στιγμές τρόμου, με πολλούς να οχυρώνονται σε αίθουσες και δωμάτια, ενώ, βίντεο δείχνουν αστυνομικές δυνάμεις να εκκενώνουν κτήρια.

Ο δράστης «άνοιξε» πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας στη Σχολή Μηχανικών, ρίχνοντας περισσότερες από 40 σφαίρες με πιστόλι 9 χιλιοστών. Κατά την προσαγωγή του υπόπτου, κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και δύο γεμιστήρες των 30 φυσιγγίων, ενώ, ένα από τα όπλα έφερε σκοπευτικό λέιζερ.

Ο ένας από τους εννέα τραυματίες έχει λάβει εξιτήριο, ενώ, έξι ακόμη νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Οι τοπικές Αρχές, φοιτητές και κάτοικοι συμμετέχουν σε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η έρευνα για τη φονική επίθεση συνεχίζεται.

