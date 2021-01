Βρήκαν τη βασιλική αυλή του «Χορού της Σαλώμης» για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή;

Αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι εντόπισαν την βασιλική αυλή στην οποία η Σαλώμη χόρεψε μπροστά στον Ηρώδη Αντύπα ζητώντας το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Πρόκειται για έναν χώρο που είχε για πρώτη φορά εντοπιστεί το 1980 αλλά οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τότε δεν είχαν καταφέρει να κάνουν τη σύνδεση με την ιστορία του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Ο Ούγγρος αρχαιολόγος Gyozo Voros, όμως, υποστηρίζει ότι κατάφερε να εντοπίσει στοιχεία που ταυτοποιούν τον χώρο αυτό με την αυλή στην οποία χόρεψε η Σαλώμη και αποκεφαλίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.

Σύμφωνα με τον Ούγγρο αρχαιολόγο ένα από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το συμπέρασμά του είναι και ένας θρόνος που εντοπίστηκε στην περιοχή.

Στο βιβλίο με τίτλο «Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata» η ομάδα του Voros έχει δημοσιεύσει και εικόνες του χώρου.

Ο ισχυρισμός του Ούγγρου αρχαιολόγου έχει διχάσει, πάντως, τους συναδέλφους του με άλλους να πείθονται και άλλους να διαφωνούν με τις αποδείξεις και τα συμπεράσματά του.

Όπως αναφέρεται στη Βίβλο ο Ηρώδης Αντύπας ζήτησε την εκτέλεση του Ιωάννη του Βαπτιστή μετά τον χορό των Εννέα Πέπλων από τη Σαλώμη. Ο Εβραίος λόγιος, ιστορικός και αγιολόγος Ιώσηπος Φλάβιος, τοποθέτησε το χώρο της εκτέλεσης στο κάστρο Machaerus σε μια περιοχή κοντά στη Νεκρά Θάλασσα όπου σήμερα βρίσκεται η Ιορδανία.

