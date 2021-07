Μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει το επίκεντρο διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών;

Αυτό φιλοδοξεί ο παραγωγός τους The Enforcer με τον Αντόνιο Μπαντέρας.

O παραγωγός της ταινίας The Enforcer, Rob Van Norden, μίλησε στο Deadline για την απόφαση του να γυρίσει την ταινία με τον Antonio Banderas στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και το λόγο που τα Nu Boyana Studios θέλουν να κάνουν πρωτοπόρα πράγματα στη Θεσσαλονίκη.



Όπως εξηγεί το Deadline, οι παραγωγοί ξένων ταινιών έχουν ανακαλύψει πως η Ελλάδα είναι κάτι πολύ περισσότερο από πανέμορφες αμμουδερές παραλίες, ήλιο και καταγάλανα νερά. Είναι ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας, είναι οι τεράστιες εκτάσεις γης και τα αρχαία μνημεία.

Από τις μεσαιωνικές παλιές πόλεις μέχρι τον χιονισμένο Όλυμπο και τα ηφαίστεια στη Νίσυρο, τα Μέθανα και τη Σαντορίνη, οι τοποθεσίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η ποιότητα του ηλιακού φωτός στη χώρα μας είναι ένα μεγάλος πόλος έλξης για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. «Οι σχεδόν 250 μέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο, επιτρέπουν στα συνεργεία να επωφεληθούν από τις μεγάλες και φωτεινές μέρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Rob Van Norden, διευθυντής παραγωγής της Millennium Media γνωστή για τα Angel Has Fallen και Rambo: Last Blood, μιλάει στο Deadline με αφορμή νουάρ θρίλερ The Enforcer με τον Antonio Banderas και την Kate Bosworth. Όπως έχουμε δει, η Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες της ταινίες έχει μετατραπεί σε Μαϊάμι.

«Σίγουρα η έκπτωση φόρου είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά επίσης έχουμε ανακαλύψει πως η βόρεια Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει, έχει ποικιλομορφία και μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή πολλά είδη ταινιών», εξηγεί ο Van Norden.

«Η τοπική αγορά είναι ακόμα μικρή. Βρήκαμε μια καλή ομάδα ευφυών και αφοσιωμένων δημιουργών ταινιών εδώ και έχουμε Έλληνες ασκούμενους σε κάθε τμήμα της ταινίας. Ελπίζουμε πως όσο περισσότερες ταινίες φτιάχνουμε εδώ τόσο πιο ισχυρά θα γίνουν τα τοπικά crews και σύντομα θα υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα άτομα στη Θεσσαλονίκη για την ταυτόχρονη παραγωγή πολλών και μεγάλων ταινιών» προσθέτει ο Van Norden ο οποίος φιλοδοξεί να δημιουργήσει στην πόλη ένα μεγάλο και αυτόνομο στούντιο διεθνών προδιαγραφών.

«Για την επιλογή της Θεσσαλονίκης, εκτός από την έκπτωση φόρου έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ κοντά στη Σόφια της Βουλγαρίας όπου η εταιρεία έχει το στούντιο Nu Boyana Flm Studios» εξηγεί και τονίζει:

«Με τα χρόνια έχουμε αναπτύξει το στούντιο αυτό σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυάσχολα της Ευρώπης. Με τον καιρό και τη συνεργασία της Ελληνική κυβέρνησης πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Στο μέλλον το ελληνικό στούντιο θα είναι σε θέση να λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα».





