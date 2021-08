The Beatles: Επανέκδοση για το «Let It Be» με νέες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις

To «Let It Be» ήταν το 12ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles

To «Let It Be» των Beatles θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Το εμβληματικό «Let It Be», το 12ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Beatles επανακυκλοφορεί με νέες ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.



Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου τόσο σε φυσική, όσο και σε ψηφιακή super deluxe έκδοση και θα περιλαμβάνει 27 ηχογραφήσεις, καθώς και το «Let It Be EP» με τέσσερα κομμάτια και ένα δίσκο βινυλίου με ένα ακυκλοφόρητο stereo mix του «Get Back», που έγινε από το μηχανικό ηχογραφήσεων, Γκλίν Τζονς, τον Μάιο του 1969.

Με την ανακοίνωση του νέου δίσκου, παρουσιάστηκαν τρία κομμάτια από το άλμπουμ «Let It Be» που επανακυκλοφόρησαν στο Spotify : «Let It Be (2021 Mix)», «Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)» και «For You Blue (1969 Glyn Johns Mix)».

To Let It Be κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1970 με την ετικέτα της δισκογραφικής εταιρείας Apple. Ήταν το κύκνειο άσμα των θρυλικών «Σκαθαριών» το οποίο κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την ανακοίνωση διάλυσης του γκρουπ.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.