Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εμπνεύστηκε το Rocky Racoon από ένα ατύχημα και έναν μεθυσμένο γιατρό

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι των The Beatles «Rocky Racoon», έτσι όπως την διηγήθηκε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι των The Beatles «Rocky Racoon».

To πρώην «Σκαθάρι» μίλησε για το πώς δημιουργήθηκε το τραγούδι σε συνέντευξή του στον κωμικό Μπομπ Μόρτιμερ. Πρόσφατα κοινοποιήθηκε τρέιλερ από τη συνέντευξη, ενόψει της κυκλοφορίας της βιογραφίας του ΜακΚάρτνεϊ, «The Lyrics: 1956 To The Present», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου.

Στη βιογραφία ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός, αναφέρεται στις πρώτες του συνθέσεις, στα τραγούδια που έγραψε για τους Beatles, Wings και στη συνέχεια για τη σόλο καριέρα του μέχρι σήμερα.

Στο απόσπασμα ο ΜακΚάρτνεϊ μιλάει για την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Rocky Raccoon», το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους: «Τώρα ο γιατρός ήρθε και είχε τη μυρωδιά του τζιν…. Είπε: “Ρόκι, βρήκες τον μάστορά σου”. Και ο Ρόκι είπε: “Γιατρέ, είναι μόνο μια γρατσουνιά”».



Ο ΜακΚάρτνεϊ αναφέρει στη συνέντευξη στον Μόρτιμερ: «Οδηγούσα ένα μικρό μοτοποδήλατο για να πάω να δω την ξαδέρφη μου Μπέτι. Ήταν μια νύχτα με φεγγάρι ... Είπα: “Ουάου, κοίτα εκείνο το φεγγάρι!”» ανέφερε ο τραγουδιστής και θυμήθηκε ότι το μοτοποδήλατο έπεσε στο πλάι, δεν υπήρχε τρόπος να το ξανασηκώσει και χτύπησε στο πεζοδρόμιο.

Ο τραγουδιστής εξηγεί ότι χτύπησε στα χείλη και αιμορραγούσε από το ατύχημα και η ξαδέρφη του κάλεσε γιατρό. «Πρέπει να ήταν περίοδος Χριστουγέννων… ο γιατρός είχε πιει» σημειώνει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. «Είπε: “Νομίζω ότι χρειάζεσαι μερικές βελονιές”».

Ο ΜακΚάρτνεϊ ζήτησε να του χορηγηθεί αναισθητικό, αλλά ο γιατρός είχε μόνο βελόνα και κλωστή. «Και προσπαθούσε να περάσει την κλωστή στη βελόνα αλλά δεν έβλεπε. Έτσι η Μπέτι τελικά πέρασε την κλωστή».





O «Ντράκο Μαλφόι» του Χάρι Πότερ κατέρρευσε ενώ έπαιζε γκολφ