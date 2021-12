Από το «The Hand of God» στους «Ghostbusters»: Οι νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά

O Δεκέμβριος φέρνει στα ελληνικά σινεμά ταινίες για όλες τα γούστα.

Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Δεκεμβρίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρεμιέρες όπως το The French Dispatch, η νέα ταινία του Γουές Άντερσον που έχει εγκωμιαστεί από τους κριτικούς και συγκεντρώνει μια πλειάδα διάσημων ηθοποιών, αλλά και το The Hand of God, η πιο προσωπική ταινία του Πάολο Σορεντίνο, αξίζουν (και με το παραπάνω) την προσοχή σας.



Δείτε αναλυτικά τις νέες ταινίες που έρχονται στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου.





Η Γαλλική Αποστολή (The French Dispatch)

Η νέα ταινία του Γουές Άντερσον ζωντανεύει στις οθόνες μία συλλογή ιστοριών από το τελευταίο τεύχος ενός αμερικανικού περιοδικού που δημοσιεύθηκε σε μια φανταστική γαλλική πόλη του 20ού αιώνα.



O σκηνοθέτης συγκεντρώνει ένα πολυπληθές καστ πασίγνωστων ηθοποιών: Μπιλ Μάρεϊ, Τίλντα Σουίντον, Φράνσις Μακντόρμαντ, Τζέφρι Ράιτ, Έιντριεν Μπρόντι, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Όουεν Γουίλσον, Λέα Σεντού, Τιμοτέ Σαλαμέ, Λάινα Κουντρί, Στίβεν Παρκ, Ματιέ Αμαλρίκ, Λιβ Σράιμπερ, Ελίζαμπεθ Μος, Έντουαρντ Νόρτον, Γουίλεμ Νταφόε, Λόις Σμιθ, Σίρσα Ρόναν, Κριστόφ Βαλτζ, Σεσίλ Ντε Φρανς, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Τζέισον Σβάρτσμαν, Ρούπερτ Φρεντ, Χένρι Γουίνκλερ, Μπομπ Μπάλαμπαν, Αντζέλικα Χιούστον, Φίσερ Στίβενς, Μόργκαν Πολάνσκι, Άλεξ Λόδερ.

The Hand of God

Στην πιο προσωπική του ταινία, ο Πάολο Σορεντίνο μας μεταφέρει σε μια αισθητηριακή περιπέτεια γεμάτη τραγωδία και κωμωδία, αγάπη και πάθος, παραλογισμό και ομορφιά, καθώς ο Φαμπιέρο βρίσκει ως την μόνη διέξοδο από την ολική καταστροφή, την ίδια του τη φαντασία.



O 17χρονος Φαμπιέτο Σκίζα (Φιλίπο Σκότι) είναι ένας άτακτος Ιταλός έφηβος που ζει μια κεφάτη ζωή με την οικογένεια του στη Νάπολη. Τα πάντα θα αλλάξουν με την άφιξη στην πόλη του θρύλου της μπάλας, Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα σώσει ακούσια το νεαρό αγόρι από ένα σοκαριστικό δυστύχημα, επηρεάζοντας το μέλλον του.

Ghostbusters: Legacy

Από τον σκηνοθέτη Τζέισον Ράιτμαν και τον παραγωγό Ιβάν Ράιτμαν έρχεται το επόμενο κεφάλαιο στο σύμπαν των Ghostbusters. Στη νέα ταινία Ghostbusters: Legacy μια μαμά και τα δύο παιδιά της μετακομίζουν σε μια μικρή πόλη όταν αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη σύνδεσή τους με τους αυθεντικούς Ghostbusters και τη μυστική κληρονομιά που τους άφησε πίσω ο παππούς τους. Το σενάριο συνυπογράφει ο Νταν Ακρόιντ, ο οποίος συμμετέχει στην ταινία μαζί τους Μπιλ Μάρεϊ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Πολ Ραντ, κ.ά.

Η Νύμφη του Νερού (Undine)

Η Ουντίνε είναι ιστορικός πόλεων κι εργάζεται ως ξεναγός στη Διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης. Όμως, όταν ο άνδρας που αγαπά την εγκαταλείπει για μία άλλη γυναίκα, ο αρχαίος μύθος της νύμφης του νερού έρχεται να τη στοιχειώσει ξανά. Η Ουντίνε πρέπει να σκοτώσει τον άνδρα που την πρόδωσε και να επιστρέψει στο νερό, όπου ανήκει. Όμως, εκείνη επιλέγει να αψηφήσει τις επιταγές του μύθου. Επιλέγει να μείνει. Και να αγαπήσει ξανά.

Κλίφορντ - Ο Κόκκινος Σκύλος (Clifford the Big Red Dog)

Βασισμένο στη σειρά περισσότερων από 60 βιβλίων που δημιούργησε ο συγγραφέας Nόρμαν Μπρίντγουελ.



Μια μικρή μαθήτρια, η Έμιλι, έχει ήδη αρκετά προβλήματα στη ζωή της, ως το νέο κορίτσι στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο όπου πηγαίνει.



Όταν η μαμά της αναγκάζεται να αφήσει το σπίτι τους στο Σικάγο για επαγγελματικούς λόγους, η Έμιλι μένει στη φροντίδα του καλοπροαίρετου αλλά απελπιστικά ανεύθυνου θείου της, ο οποίος είναι ένας άνεργος γραφίστας που πάντα καταφέρνει να μπλέξει σε απίθανους μπελάδες.



Η Έμιλι και ο θείος της λοιπόν, που εκτελεί για λίγες ώρες τα δυσβάσταχτα και δύσκολα χρέη του κηδεμόνα, θα συναντήσουν έναν μαγικό διασώστη απροστάτευτων ζώων (τον υποδύεται ο Τζον Κλιζ των θρυλικών Μόντι Πάιθον).





