Ο «Νονός» γιορτάζει τα 50 του χρόνια και επανακυκλοφορεί στα σινεμά σε νέα αποκατεστημένη έκδοση

Τη νέα 4Κ Ultra HD επανακυκλοφορία του Νονού έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Το 2022 η εμβληματική ταινία Ο Νονός (The Godfather) του Φράνσις Φορντ Κόπολα συμπληρώνει 50 χρόνια από την κυκλοφορία της και το γιορτάζει με μια ολοκαίνουρια επανακυκλοφορία σε 4Κ Ultra HD ανάλυση.

Η νέα έκδοση του Νονού θα έχει αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας και ήχου την οποία έχει επιμεληθεί εξ’ ολοκλήρου ο Κόπολα και θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους AMC κινηματογράφους των ΗΠΑ και σε επιλεγμένες αίθουσες ανά τον κόσμο στις 25 Φεβρουαρίου.

Για τους φαν της τριλογίας που άλλαξε για πάντα το κινηματογραφικό γκανγκστερικό genre πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τρεις 4Κ ταινίες, Νονός Ι και ΙΙ όπως και το νέο cut του σκηνοθέτη για το τρίτο φιλμ το οποίο έχει ονομάσει Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, θα κυκλοφορήσουν σε Box Set στις 22 Μαρτίου 2022.

Την αποκατάσταση του Νονού έχουν κάνει η Paramount με την Αmerican Zoetrope, εταιρεία παραγωγής του Κόπολα. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης και διάφορα... καλούδια για τους θεατές όπως μια εισαγωγή στον Νονό από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, τη διαδικασία αποκατάστασης της ταινίας, ανέκδοτο υλικό από τα γυρίσματα του Νονού το 1971, όπως και φωτογραφικό υλικό από την παραγωγή το οποίο βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.



Δείτε το τρέιλερ της νέας έκδοσης του Νονού σε 4Κ ανάλυση:

