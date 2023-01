Πρωτοχρονιάτικο δώρο από τη Miley Cyrus: Επιστρέφει με νέο τραγούδι

Η Miley Cyrus ανακοίνωσε ότι το νέο της single με τίτλο Flowers, θα κυκλοφορήσει στις 13 Ιανουαρίου.

Η Miley Cyrus ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της single, Flowers στις 13 Ιανουαρίου. Τα ευχάριστα νέα για τους φαν της Αμερικανίδας ανακοινώθηκαν στο live special του NBC, Miley's New Year's Eve Party στο οποίο, μάλιστα, ακούστηκαν τα δύο teasers του νέου τραγουδιού.



Η πολύ-πλατινένια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός έκανε τη μεγάλη ανακοίνωση με έναν ξεχωριστό τρόπο μεταξύ των εμφανίσεων και της παρουσίασης που έκανε στο σόου, τις τελευταίες ώρες του 2022.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φαν της Miley Cyrus είχαν αρχίσει να μιλάνε για νέα μουσική από την αγαπημένη τους τραγουδίστρια όταν η ίδια έδωσε το σύνθημα με τις αφίσες που έγραφαν οτι μια νέα χρονιά έρχεται - New Year New Miley. Οι αφίσες εμφανίστηκαν σε πολλά μέρη του κόσμου τον Δεκέμβριο.

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το mileycyrus.com είχε ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση για μια επικείμενη ανακοίνωση, η οποία ήταν τελικά ότι το Flowers θα βγει στις 13 Ιανουαρίου. Πολλοί θαυμαστές παρατήρησαν επίσης ότι μια νέα αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει, η οποία τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν να τσεκάρουν το mileycyrus.com για περαιτέρω ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα.

To Miley’s New Year’s Eve Party, το οποίο παρουσίασε η Miley Cyrus μαζί με την παγκόσμια superstar, Dolly Parton ήταν πολύ επιτυχημένο. Εκτός απο την ανακοίνωση του Flowers, εμφανίστηκαν και τραγούδησαν ζωντανά μεγάλα ονόματα όπως οι: Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily και Fletcher. Επίσης ήταν καλεσμένοι οι Paris Hilton, Chloe Fineman του SNL, Sarah Sherman και το κωμικό τρίο Please Don’t Destroy.



Περισσότερα αναμένονται μέσα στην εβδομάδα στο mileycyrus.com, ενώ οι φαν μπορούν ήδη να κάνουν τις προ-παραγγελίες και τα pre-save του νέου single.

Διαβάστε επίσης





Νεκρή ανήμερα της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε η ράπερ Gangsta Boo

Η Rihanna κυκλοφόρησε και δεύτερο νέο τραγούδι

Μαγίμ Μπιάλικ: Στην Αθήνα για πρωτοχρονιά η διάσημη ηθοποιός