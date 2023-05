Στην Ελληνίδα εικαστικό Βίκυ Τσαλαματά το διεθνές βραβείο «Leonardo da Vinci 2023»

Μια μεγάλη διάκριση για την ελληνική τέχνη στο πρόσωπο της εικαστικού, καθηγήτριας Βίκυς Τσαλαματά, στην οποία απονεμήθηκε το «5ο Διεθνές Βραβείο» Λεονάρντο ντα Βίντσι 2023"

Μεγάλη τιμή και αναγνώριση του έργου της και της πολυετούς πορείας της στην τέχνη, αποτελεί η βράβευση της διεθνώς καταξιωμένης εικαστικού Βίκυς Τσαλαματά, (Καθηγήτρια Χαρακτικής, Διευθύντρια του Β΄Εργαστηρίου Χαρακτικής Α.Σ.Κ.Τ.), με το «5ο Διεθνές Βραβείο Leonardo da Vinci 2023».



Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Leonardo da Vinci» στο Μιλάνο, παρουσία συλλεκτών, δημοσιογράφων, πολιτικών και φιλότεχνων.

H τελετή απονομής

Το Βραβείο απονέμεται σε σύγχρονους καλλιτέχνες για το σύνολο του εικαστικού έργου τους με διεθνή παρουσία και με σημαντικό ερευνητικό έργο. Οι βραβευμένοι διεθνείς καλλιτέχνες επελέγησαν από τους συμβούλους και επιμελητές του Βραβείου, τους ιστορικούς, κριτικούς τέχνης, Dr. Salvatore Russo και Dr. Francesco Saverio Russo. Το Βραβείο και η εκδήλωση της τελετής διοργάνωσε και επιμελήθηκε το Ίδρυμα «Effetto Arte».



Ο Θεσμός του Βραβείου περιλαμβάνει την ειδική καλλιτεχνική έκδοση του τόμου, «Contemporary Celebrity Masters» Τόμος II, που είναι αφιερωμένος στο έργο των βραβευμένων καλλιτεχνών και συνοδεύεται από ένα άρθρο που αναφέρεται στη ζωή και την ιδιοφυή προσωπικότητα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, επίσης την έκδοση του επίσημου Καταλόγου “5th International Prize Leonardo Da Vinci, The Universal Artist” Εκδόσεις: “Efetto Arte Foundation”, με τα έργα των βραβευμένων καλλιτεχνών του “5ου Διεθνούς Βραβείου Leonardo da Vinci 2023”.

To βραβείο

Το έργο της Βίκυς Τσαλαματά από την Σειρά ”La Comédie Humaine - Far To The Future” συμπεριλαμβάνεται στις δύο αυτές τις σημαντικές εκδόσεις. Ένα μικρό γλυπτό με την μορφή του Leonardo Da Vinci, που φιλοτεχνήθηκε από ειδικούς τεχνίτες στη Φλωρεντία, αποτελεί και αυτό μέρος του Βραβείου, που προσφέρθηκε στους βραβευμένους καλλιτέχνες από όλα τα μέρη του κόσμου.



Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Βίκυ Τσαλαματά συγκινημένη και χαρούμενη, ευχαρίστησε θερμά τους Ιστορικούς Τέχνης, Επιμελητές, και Συμβούλους, Dr Salvatore Russo, και Dr Francesco Saverio Russo, καθώς και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος "Fondazione Effetto Arte", Dr. Sandro Schiefarelli, για την για την επίσημη επιλογή και απονομή του "5ου Διεθνούς Βραβείου Leonardo da Vinci 2023", μεταξύ πολλών διεθνών καλλιτεχνών που προτάθηκαν για αυτό το Βραβείο.

Η Βίκυ Τσαλαματά με τον επιμελητή του βραβείου



Όπως σημείωσε το τόσο σημαντικό αυτό βραβείο αποτελεί για εκείνη επιβράβευση της πορείας της στην τέχνη, καθώς και ότι την συγκινεί ιδιαίτερα που το βραβείο φέρει το όνομα ενός τόσο εμβληματικού και επιδραστικού δημιουργού στην ιστορία της τέχνης, όπως ήταν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι.

