Iron Maiden: Έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το «Alexander The Great»

Έπρεπε να περάσουν 37 ολόκληρα χρόνια για να παίξουν οι Iron Maiden ζωντανά το εμβληματικό τραγούδι.

Οι Iron Maiden -επιτέλους- έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το Alexander The Great, ικανοποιώντας έτσι έναν μεγάλο και διακαή πόθο των φαν και ιδιαίτερα των Ελλήνων θαυμαστών τους. Η μεγάλη αυτή στιγμή συνέβη στη συναυλία του γκρουπ στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας όπου βρέθηκαν στο πλαίσιο της περιοδείας τους Future Past.



Σημειώνεται ότι το τραγούδι βρίσκεται στο άλμπουμ των Iron Maiden, Somewhere in Time του 1986 και δεν το έχουν παίξει ποτέ ζωντανά πάνω στη σκηνή. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους οι Maiden έπαιξαν και άλλα κομμάτια - έκπληξη από το ίδιο άλμπουμ.



Θυμίζουμε ότι σε κάθε συναυλία τους στην Ελλάδα, οι Έλληνες φαν ζητούν από τον Ντίκινσον και την παρέα του να παίξουν το τραγούδι, χωρίς βέβαια να μας κάνει τη χάρη. Το 2018, στη μεγάλη συναυλία τους στο Rockwave Festival, ο Ντίκινσον, λίγο πριν κατέβει από τη σκηνή στο τέλος της βραδιάς, χάρισε στο ελληνικό κοινό ένα ρεφρέν του τραγουδιού κάνοντας το πλήθος να παραληρεί. Το λες και τρολάρισμα...

Δυστυχώς, μέσα στο 2023 οι Iron Maiden δεν πρόκειται να παίξουν το κομμάτι και επί ελληνικού εδάφους, καθώς η χώρα μας δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της περιοδείας τους, λογικό αν το σκεφτεί κανείς, καθώς το συγκρότημα έπαιξε στο ΟΑΚΑ το περσινό καλοκαίρι.



Όλα δείχνουν ότι οι Maiden θα επαναλάβουν την περιοδεία με το ίδιο setlist και του χρόνου, οπότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι τότε η Ελλάδα θα είναι ένας από τους σταθμούς τους.



