Release Athens 2019: Manowar - The Final Battle - Πρόγραμμα και set list (pics)

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, ένα show μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά θα εκπληρώσει το όνειρο κάθε οπαδού των Manowar, στη φημολογούμενη τελευταία περιοδεία της μπάντας. Πρώτη φορά στη χώρα μας ήρθαν το 1992 και τελευταία το 2011, όμως τότε εμφανίστηκαν μόνο στη Θεσσαλονίκη.

Σε μία τεράστια παραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά, οι Manowar υπόσχονται ένα συντριπτικό set γεμάτο από αγαπημένα κομμάτια: "Battle Hymn", "Manowar", "Blood of My Enemies", "Hail and Kill", "Kings Of Metal", "Black Wind, Fire and Steel", "Fighting the World", "Thor (The Powerhead)", "Brothers of Metal", "Warriors of the World United" και άλλα συνθέτουν το set list.

Special guests στη μεγαλύτερη metal βραδιά του 2019, θα είναι οι Rhapsody Of Fire, οι Ιταλοί πρωτοπόροι του symphonic power metal, οι οποίοι μάλιστα έχουν εμφανιστεί ξανά με τους Manowar στη χώρα μας. Oι Imperia, η μπάντα του ατμοσφαιρικού metal, θα είναι το opening act. Mαζί και οι BattleroaR, η ελληνική epic/power metal μπάντα, με ένα ισχυρό fan base.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Release Athens της Παρασκευής (14/06/2019) είναι:

17.00 Πόρτες / Ταμεία

Πόρτες / Ταμεία 18.00 Battleroar

Battleroar 19.00 Imperia

Imperia 20.30 Rhapsody Of Fire

Rhapsody Of Fire 23.00 Manowar

Διάβασε εδώ δέκα συμβουλές από εμάς για να μετατρέψεις τη συναυλιακή σου εμπειρία σε αξέχαστη και χωρίς απρόοπτα.

Και εδώ κάθε πληροφορία αν είσαι κάτοχος VIP εισιτηρίου.

Πλατεία Νερού

Ολυμπιακός Πόλος Παλαιού Φαλήρου

Εισιτήρια: 48 ευρώ (προπώληση), 150 ευρώ (VIP-περιορισμένος αριθμός)

Προπώληση

Online: www.viva.gr + www.releaseathens.gr/tickets/

Tηλεφωνικά στο 11876

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload Stores, Seven Spots, Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης – Evripidis Bookstores, στον πολυχώρο Yoleni’s Hellas (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτέρα-Σάββατο).

GALLERY 01 Manowar - The Final Battle Release Athens













