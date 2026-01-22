Vanessa Williams: Η σεξουαλική κακοποίηση στα 10 της και ο λόγος που δεν το έμαθε ποτέ ο πατέρας της

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της 62χρονης ηθοποιού για την τραυματική εμπειρία που την στιγμάτισε 

Ανθή Κουρεντζή

Vanessa Williams: Η σεξουαλική κακοποίηση στα 10 της και ο λόγος που δεν το έμαθε ποτέ ο πατέρας της

Η Vanessa Williams αποκάλυψε ότι για δεκαετίες κρατούσε κρυφό το γεγονός πως υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε ηλικία μόλις 10 ετών.

Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε πρώτη φορά δημόσια για την εμπειρία της στην αυτοβιογραφία της «You Have No Idea το 2012, το οποίο συνυπέγραψε με τη μητέρα της, Helen Williams, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, Milton Williams Jr.

Vanessa Williams

Η Vanessa Williams / AP

«Φοβόμουν ότι ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε να αντέξει την αλήθεια»

Στο βιβλίο περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια διακοπών στην Καλιφόρνια, το καλοκαίρι πριν ξεκινήσει την πέμπτη τάξη του σχολείου, μια 18χρονη κοπέλα την κακοποίησε σεξουαλικά. Αν και σκέφτηκε να μιλήσει στους γονείς της, όταν επέστρεψε στο σπίτι ενημερώθηκε ότι ο θείος της είχε πεθάνει, γεγονός που άφησε τον πατέρα της συντετριμμένο.

Μη θέλοντας να επιβαρύνει περαιτέρω την οικογένειά της, η Williams εξήγησε ότι ένιωσε πως δεν μπορούσε να μιλήσει σε κανέναν και έτσι καταπίεσε μέσα της αυτή την εμπειρία για πολλά χρόνια.

Μιλώντας πρόσφατα στο podcast «Great Company» του Jamie Laing, ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι της γενιάς της είχαν παρόμοιες εμπειρίες κακοποίησης, τις οποίες απέκρυψαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Vanessa Williams

Η Vanessa Williams / AP

«Ήταν μια διαφορετική εποχή. Δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά είναι θλιβερό να συνειδητοποιεί κανείς πόσο συχνά συνέβαινε», δήλωσε.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν αναφέρθηκε ποτέ στο περιστατικό όσο ζούσε ο πατέρας της, καθώς, όπως της είχε πει η μητέρα της κατά τη συγγραφή του βιβλίου, ο πατέρας της δεν θα μπορούσε να το αντέξει.

Η Williams περιέγραψε πώς, επιστρέφοντας από το ταξίδι, είδε τον πατέρα της σε κατάσταση σοκ λόγω του θανάτου του αδελφού του και συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε χώρος ή χρόνος να μιλήσει για όσα της είχαν συμβεί. «Έτσι απλώς το έθαψα», είπε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή Oprah’s Master Class το 2014, είχε εξηγήσει ότι, λόγω της ηλικίας της, δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τι συνέβαινε. Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν χρόνια —και συγκεκριμένα μέχρι την περίοδο των σπουδών της— για να συνειδητοποιήσει το βάρος του τραύματος που την συνόδευε στη ζωή της.

Vanessa Williams

Η Vanessa Williams / AP

Η ηθοποιός σημείωσε ότι αυτό το τραύμα επηρέασε την ψυχοσυναισθηματική διαμόρφωση του χαρακτήρα της, ενώ πρόσθεσε ότι το περιστατικό της στέρησε ένα μέρος της παιδικής της αθωότητας.

Παράλληλα, η Williams μίλησε και για τις έντονες ρατσιστικές επιθέσεις και τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η ίδια και η οικογένειά της μετά τη στέψη της ως πρώτης μαύρης Miss America το 1983, σε ηλικία 20 ετών.

Αναφερόμενη στο σήμερα, η Williams εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, θεωρεί πως η κοινωνία δεν έχει σημειώσει την πρόοδο που θα ανέμενε στον τομέα της αποδοχής και της ισότητας.

