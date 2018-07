Νέα ενημέρωση του Instagram σε απαλλάσσει από τους... περίεργους

Το Instagram συνεχίζει τις προσπάθειες να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό, τραβώντας περισσότερους χρήστες, προκειμένου να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Γι' αυτό δοκιμάζει ένα νέο εργαλείο το οποίο θα σου επιτρέπει να κάνεις delete κάποιον που σε ακολουθεί, χωρίς μάλιστα να του γνωστοποιεί την κίνησή σου αυτή.

Έως σήμερα η αποφυγή των «ενοχλητικών» γινόταν είτε μέσω του private λογαριασμών, είτε μέσω του block.

Πλέον όμως, το Instagram σε κάποιες χώρες έχει βάλει δίπλα από το όνομα του λογαριασμού ένα Χ. Αν το πατήσεις θα σου βγάλει δύο επιλογές: Remove ή Cancel.

Από κάτω μάλιστα γράφει: «Instagram won't tell [username] they were removed from your followers».