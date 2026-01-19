Εθνική Ελλάδας πόλο: Ο αντίπαλος στα ημιτελικά και πότε θα γίνει ο σπουδαίος αγώνας

Με απολύτως πειστικό τρόπο, η Εθνική πόλο ανδρών εξασφάλισε (μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της) την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Με επίδειξη ανωτερότητας και τον Κώστα Κάκαρη να παίζει ρόλο... θωρηκτού, με τρία γκολ και πολλές κερδισμένες αποβολές και πέναλτι, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε 15-13 της Ιταλίας και εξασφάλισε την πρώτη θέση του ΣΤ΄ Ομίλου.

Η "γαλανόλευκη" ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση την Τετάρτη (21/1, 21:30) με ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία, ενώ την Τρίτη (20/1, 18:00) θα μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά.

Αυτός θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης Ισπανία - Ουγγαρία.

Ο ημιτελικός της είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (23/01, 21:30) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.