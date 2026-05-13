COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, soundbars και projectors

20% επιστροφή της αξίας των αγορών τους σε ευρώ (cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν τηλεοράσεις, soundbars, projectors και βάσεις στήριξης τηλεοράσεων με κάρτα payzy στα καταστήματα της COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 24 Μαΐου 2026, για κάθε αγορά αξίας 349€ και άνω[1]. Επιπλέον, μέχρι και τις 21 Ιουνίου, οι καταναλωτές που θα αγοράσουν τηλεόραση 65 ιντσών και άνω και αξίας 499€ και άνω, λαμβάνουν εκπτωτικό κουπόνι αξίας 100€ για παραγγελίες στο BOX[2].

Οι καταναλωτές θα βρουν μια μεγάλη γκάμα τηλεοράσεων από κορυφαίους κατασκευαστές, με προηγμένες λειτουργίες, για να διαλέξουν αυτή που τους ταιριάζει και να απολαύσουν τα κορυφαία ποδοσφαιρικά «ραντεβού» του καλοκαιριού, τις αγαπημένες τους ταινίες, σειρές και εκπομπές. Ενδεικτικά:

SAMSUNG Mini LED 4 K Smart TV 65’’ QN 70 F 65'' , με επεξεργαστή NQ4 AI Gen2, υποστήριξη HDR, και εξαιρετικό ήχο Adaptive Sound Pro, στα 849€ [3] , με επιστροφή 169,80€ payzy cashback

, με υποστήριξη HDR10+ και Dolby Vision IQ, σύστημα ήχου ONKYO 2.1 με subwoofer και ενισχυμένη εμπειρία προβολής με Game Master Pro 2.0, στα 549€, με επιστροφή 109,80€ payzy cashback

, με μέγιστη φωτεινότητα 1700 nit, Dolby Vision για εκπληκτική καθαρότητα και στερεοφωνικό ήχο με διπλά ηχεία, στα 769€, με επιστροφή 153,80€ payzy cashback

, με μέγιστη φωτεινότητα 1700 nit, Dolby Vision για εκπληκτική καθαρότητα και στερεοφωνικό ήχο με διπλά ηχεία, στα 769€, με επιστροφή LG evo AI 4K Smart TV 55'' 55LA, με ΑΙ λειτουργίες και επεξεργαστή Alpha 9 AI Processor Gen8 για κορυφαία εικόνα, στα 1.049€, με επιστροφή 209,80€ payzy cashback.

Η προσφορά 20% payzy cashback ισχύει και για soundbars, projectors και βάσεις στήριξης τηλεοράσεων που θα απογειώσουν την εμπειρία θέασης. Με τις αγορές τους οι καταναλωτές μπορούν να έχουν και δωρεάν παράδοση στον χώρο τους.

Επιπλέον, αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ οι καταναλωτές που θα συνδυάσουν την αγορά νέας τηλεόρασης με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV, θα λάβουν επιπλέον έκπτωση 50€ για την αγορά της τηλεόρασης[4].

Οι καταναλωτές μπορούν ακόμη να επιλέξουν τη νέα υπηρεσία εγκατάστασης τηλεόρασης για εύκολη επιτοίχια εγκατάσταση, σύνδεση συσκευών και σύνδεση smart λειτουργιών[5].

Για να επωφεληθούν από την προσφορά οι καταναλωτές χρειάζεται να έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή payzy και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να χρησιμοποιήσουν είτε την virtual χρεωστική payzy Visa κάρτα τους –εκδίδεται στο payzy app και προστίθεται στο digital wallet του κινητού (google pay & apple pay)- είτε την φυσική payzy Visa κάρτα τους.

[1] Ισχύει ανώτατο ποσό cashback 400€ ανά πελάτη. Όροι & Προϋποθέσεις στο www.germanos.gr / www.cosmote.gr & στο www.payzy.gr.

[2] Η ενέργεια ισχύει έως 21/6/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κουπονιών. Όροι χρήσης στο germanos.gr και στο cosmote.gr.

[3] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[4] Η συνδυαστική έκπτωση 50€ ισχύει μόνο στα φυσικά καταστήματα με νέα αγορά τηλεόρασης και για περιορισμένο αριθμό νέων συνδέσεων COSMOTE TV Cinema, Sports ή Full Pack.

[5] Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού εδώ: Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος COSMOTE Ηome Connect.