Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

Περίπου 18 Αμερικανοί θα περάσουν τις επόμενες 42 ημέρες σε καραντίνα και θα παραμείνουν σε απομόνωση, αφού ταξίδεψαν με το κρουαζιερόπλοιο M/V Hondius μετά το ξέσπασμα του χανταϊού. Οι Simpsons το είχαν προβλέψει και αυτό...

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περίπου 18 Αμερικανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου M/V Hondius βρίσκονται σε καραντίνα 42 ημερών λόγω επιδημίας χανταϊού.
  • Οι Simpsons είχαν προβλέψει το σενάριο της επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο ήδη από το 2012 σε επεισόδιο της 23ης σεζόν.
  • Τουλάχιστον τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει και έντεκα έχουν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
  • Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη από τα Κανάρια Νησιά στις ΗΠΑ, συνοδευόμενοι από προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Οι αρμόδιες μονάδες καραντίνας στη Νεμπράσκα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους επιβάτες καθ' όλη τη διάρκεια της απομόνωσης.
Snapshot powered by AI

Στις 11 Μαΐου, Αμερικανοί επιβάτες στο M/V Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιδημίας χανταϊού, επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι Simpsons είχαν αναφέρει το εφιαλτικό αυτό σενάριο ήδη από το 2012. Η σειρά κινουμένων σχεδίων του δικτύου Fox είχε προβλέψει προηγουμένως την προεδρία Τραμπ σε ένα επεισόδιο της 11ης σεζόν το 2000 αλλά και τη χρήση smartwatch και βιντεοκλήσεων ήδη από το 1995.

Οι σεναριογράφοι της σειράς κινουμένων σχεδίων προέβλεψαν την πορεία των τρεχόντων γεγονότων στο 19ο επεισόδιο της 23ης σεζόν. Το πρόγραμμα προέβλεψε επίσης μια τάση της μόδας, καθώς η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολαίν Λίβιτ, 28 ετών, φορούσε ένα ντύσιμο εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό που φορούσε η Μαρτζ Σίμπσον .

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Marge και ο Homer Simpson βρίσκονται σε ένα κρουαζιερόπλοιο με τα τρία παιδιά τους, τον Bart, τη Lisa και τη Maggie. Ο Homer είναι αρκετά μεθυσμένος σε αυτό το σημείο ώστε να φοράει περούκα και στολή Hula Girl. Η σύζυγός του φοράει επίσης στολή ναύτη. Ξαφνικά, η ηρεμία τους διαταράσσεται με τη από δυνατούς συναγερμούς και ένα εισερχόμενο βιντεομήνυμα σε μια γιγαντιαία οθόνη τηλεόρασης.

h.jpg

Στην οθόνη, ο Στρατηγός William Sullivan έχει ένα σημαντικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης να στείλει στους επιβάτες. Τους λέει: «Ο θανατηφόρος ιός της Πανδώρας εξαπλώνεται ραγδαία. Όλα τα πλοία πρέπει να παραμείνουν στη θάλασσα μέχρι νεωτέρας...». Ο Σάλιβαν σηκώνει τη γροθιά του προς την κάμερα και προσθέτει: «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει».

Ακριβώς τη στιγμή που ένας από τους επιβάτες φωνάζει «Ιός!», τότε ξεσπά χάος. Το ζεύγος Simpson κρατάει απεγνωσμένα ο ένας τον άλλον καθώς οι επιβάτες διασκορπίζονται. Ωστόσο, αυτό είναι το σημείο όπου η προφητεία είναι λανθασμένη. Δεν πρόκειται για φάρσα που επινόησε ο Bart για να παρατείνει τις διακοπές του, αλλά για μία πραγματική έξαρση χανταϊού, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες.

Τουλάχιστον τρεις επιβάτες κρουαζιερόπλοιου έχουν πεθάνει και έντεκα άτομα με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα χανταϊού βρίσκονται σε καραντίνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας .Οι επιβάτες του πλοίου άρχισαν να πετούν προς τα σπίτια τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη στις 10 Μαΐου, αφότου το MV Hondius αγκυροβόλησε στα Κανάρια Νησιά. Προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό ολόκληρου του σώματος και μάσκες αναπνοής συνόδευσε τους ταξιδιώτες από το πλοίο μέχρι την ακτή στην Τενερίφη.

Οι ασθενείς θα παραμείνουν σε περίοδο απομόνωσης 42 ημερών. Οι διοικητές της Εθνικής Μονάδας Καραντίνας στο Ιατρικό Κέντρο της Νεμπράσκα και του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα δηλώνουν ότι ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν τους 18 Αμερικανούς επιβάτες να παραμείνουν ασφαλείς για τις επόμενες 42 ημέρες, περίοδο που συνιστάται για παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ για Ομόνοια: Δεν υπήρξε πτώση ατόμου στις ράγες, άνδρας επιχείρησε να περάσει από τη μία πλευρά της αποβάθρας στην άλλη

13:08LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου μεταμορφώθηκαν σε Akyla λίγο πριν τον τελικό

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μυστήριο με τις σορούς τριών γυναικών – Εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή στο Μπράιτον

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Συγκέντρωση και πορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Αθήνας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι φοιτητικές εκλογές: Πώς μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές – Φωτογραφίες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Τιθορέα: Έτσι δρούσαν οι γυναίκες της συμμορίας - Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα ληστείας σε ATM

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η στιγμή που ΙΧ παρασέρνει ανήλικη - Σκληρές εικόνες (video)

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Το τετ α τετ του Τραμπ με τον Σι - Πέντε βασικά ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

12:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτων στη Βοστώνη - Σοβαρά τραυματίες δύο οδηγοί - Δείτε βίντεο

12:35ANNOUNCEMENTS

Η Eurolife FFH επεκτείνει το δίκτυο του My Health F1rst

12:30ANNOUNCEMENTS

COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, soundbars και projectors

12:26ΕΘΝΙΚΑ

Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Συναγερμός στις Αρχές για άνδρα που έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Καμπανάκι» για τα αποθέματα πετρελαίου - «Μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ»

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

12:05WHAT THE FACT

«Μαγνήτης» για κουνούπια; Η επιστήμη εξηγεί γιατί τσιμπούν εσένα και όχι τον διπλανό σου

11:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Fast & Furious»: Οι «Μαχητές των Δρόμων» γίνονται σειρά - Τι αποκάλυψε ο Vin Diesel

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Νέα μέτρα αν χρειαστεί για το ρεύμα, οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

12:26ΕΘΝΙΚΑ

Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η στιγμή που ΙΧ παρασέρνει ανήλικη - Σκληρές εικόνες (video)

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ