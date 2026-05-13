Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

Snapshot Περίπου 18 Αμερικανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου M/V Hondius βρίσκονται σε καραντίνα 42 ημερών λόγω επιδημίας χανταϊού.

Οι Simpsons είχαν προβλέψει το σενάριο της επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο ήδη από το 2012 σε επεισόδιο της 23ης σεζόν.

Τουλάχιστον τρεις επιβάτες έχουν πεθάνει και έντεκα έχουν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη από τα Κανάρια Νησιά στις ΗΠΑ, συνοδευόμενοι από προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι αρμόδιες μονάδες καραντίνας στη Νεμπράσκα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους επιβάτες καθ' όλη τη διάρκεια της απομόνωσης. Snapshot powered by AI

Στις 11 Μαΐου, Αμερικανοί επιβάτες στο M/V Hondius, το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιδημίας χανταϊού, επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι Simpsons είχαν αναφέρει το εφιαλτικό αυτό σενάριο ήδη από το 2012. Η σειρά κινουμένων σχεδίων του δικτύου Fox είχε προβλέψει προηγουμένως την προεδρία Τραμπ σε ένα επεισόδιο της 11ης σεζόν το 2000 αλλά και τη χρήση smartwatch και βιντεοκλήσεων ήδη από το 1995.

Οι σεναριογράφοι της σειράς κινουμένων σχεδίων προέβλεψαν την πορεία των τρεχόντων γεγονότων στο 19ο επεισόδιο της 23ης σεζόν. Το πρόγραμμα προέβλεψε επίσης μια τάση της μόδας, καθώς η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολαίν Λίβιτ, 28 ετών, φορούσε ένα ντύσιμο εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό που φορούσε η Μαρτζ Σίμπσον .

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Marge και ο Homer Simpson βρίσκονται σε ένα κρουαζιερόπλοιο με τα τρία παιδιά τους, τον Bart, τη Lisa και τη Maggie. Ο Homer είναι αρκετά μεθυσμένος σε αυτό το σημείο ώστε να φοράει περούκα και στολή Hula Girl. Η σύζυγός του φοράει επίσης στολή ναύτη. Ξαφνικά, η ηρεμία τους διαταράσσεται με τη από δυνατούς συναγερμούς και ένα εισερχόμενο βιντεομήνυμα σε μια γιγαντιαία οθόνη τηλεόρασης.

Στην οθόνη, ο Στρατηγός William Sullivan έχει ένα σημαντικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης να στείλει στους επιβάτες. Τους λέει: «Ο θανατηφόρος ιός της Πανδώρας εξαπλώνεται ραγδαία. Όλα τα πλοία πρέπει να παραμείνουν στη θάλασσα μέχρι νεωτέρας...». Ο Σάλιβαν σηκώνει τη γροθιά του προς την κάμερα και προσθέτει: «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει».

Ακριβώς τη στιγμή που ένας από τους επιβάτες φωνάζει «Ιός!», τότε ξεσπά χάος. Το ζεύγος Simpson κρατάει απεγνωσμένα ο ένας τον άλλον καθώς οι επιβάτες διασκορπίζονται. Ωστόσο, αυτό είναι το σημείο όπου η προφητεία είναι λανθασμένη. Δεν πρόκειται για φάρσα που επινόησε ο Bart για να παρατείνει τις διακοπές του, αλλά για μία πραγματική έξαρση χανταϊού, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες.

Τουλάχιστον τρεις επιβάτες κρουαζιερόπλοιου έχουν πεθάνει και έντεκα άτομα με επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα χανταϊού βρίσκονται σε καραντίνα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας .Οι επιβάτες του πλοίου άρχισαν να πετούν προς τα σπίτια τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη στις 10 Μαΐου, αφότου το MV Hondius αγκυροβόλησε στα Κανάρια Νησιά. Προσωπικό με προστατευτικό εξοπλισμό ολόκληρου του σώματος και μάσκες αναπνοής συνόδευσε τους ταξιδιώτες από το πλοίο μέχρι την ακτή στην Τενερίφη.

Οι ασθενείς θα παραμείνουν σε περίοδο απομόνωσης 42 ημερών. Οι διοικητές της Εθνικής Μονάδας Καραντίνας στο Ιατρικό Κέντρο της Νεμπράσκα και του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα δηλώνουν ότι ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν τους 18 Αμερικανούς επιβάτες να παραμείνουν ασφαλείς για τις επόμενες 42 ημέρες, περίοδο που συνιστάται για παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης