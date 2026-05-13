Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό

Η τραγωδία στην Ηλιούπολη συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, με τα στοιχεία να δείχνουν πιθανή αυτοχειρία.

Τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Ένας γείτονας ανέφερε ότι άκουσε τις κραυγές και τον δυνατό κρότο της πτώσης, ενώ περιγράφει τη σοκαριστική εικόνα δύο κοριτσιών στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν ένα ιδιόχειρο σημείωμα από τη μία από τις δύο 17χρονες, το οποίο φαίνεται να αποδεικνύει ότι η πράξη ήταν προμελετημένη. Σύμφωνα με τον γείτονα, το ένα από τα δύο κορίτσια ήταν γνωστό στην πολυκατοικία και περιγράφεται ως εξαιρετικό παιδί.

Ένοικοι της πολυκατοικίας αποκάλυψαν ότι η μία από τις δύο ανήλικες είχε πρόσφατα χάσει τον πατέρα της, γεγονός που πιθανώς επηρέασε βαθιά την ψυχολογία της. Ένας γείτονας τόνισε πως η απώλεια ήταν δυσβάσταχτη και φαίνεται να συνδέεται με την τραγική απόφαση των κοριτσιών.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη 17χρονη

Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων εγκεφαλικό οίδημα, κακώσεις σε ζωτικά όργανα και κάταγμα στη λεκάνη. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε τις προσπάθειες των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κοπέλα και την πιθανή μεταφορά της σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, όπως το ΚΑΤ.

Ο διοικητής του Ασκληπιείου, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η διακομιδή της τραυματισμένης στο ΚΑΤ, ενώ παράλληλα παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς και τους οικείους της.

Οι συγγενείς των 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έξω από το Ασκληπιείο Βούλας

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, έχοντας στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Γείτονες αναφέρουν ότι το ένα από τα κορίτσια είχε περίεργη συμπεριφορά και συχνά απομονωνόταν, ενώ η κοινότητα εκφράζει την οδύνη της για το γεγονός.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι γονείς άλλης 17χρονης ειδοποιήθηκαν λανθασμένα ότι το παιδί τους ήταν εμπλεκόμενο στο περιστατικό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση.

Στο πλευρό των οικογενειών το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο των μαθητριών, ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μετέβη στο Ασκληπιείο για να συντονίσει τις ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες.

Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών και η στήριξη της σχολικής κοινότητας παραμένουν προτεραιότητα, με το Υπουργείο να καλεί σε ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η τραγωδία στην Ηλιούπολη φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στους νέους και την κοινότητα, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια συνεχίζονται.

Ειδοποίησαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

Μια συγκλονιστική πτυχή ήρθε στο φως σχετικά με την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο δεκαεπτάχρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό.

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές ειδοποίησαν αρχικά λάθος οικογένεια για το τραγικό συμβάν, βυθίζοντας έναν ανυποψίαστο πατέρα στην απόλυτη απόγνωση.

Εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων κατά την πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης στο σημείο της πτώσης, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον πατέρα νεαρής κοπέλας, η οποία δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στο περιστατικό. Ο άνθρωπος ενημερώθηκε εσφαλμένα ότι η κόρη του ήταν το θύμα της τραγωδίας, ζώντας τις χειρότερες στιγμές της ζωής του.

Ο εφιάλτης τελείωσε λίγο αργότερα, όταν διαπιστώθηκε το μακάβριο λάθος και επιβεβαιώθηκε πως το δικό του παιδί είναι απόλυτα καλά στην υγεία του. Περιγράφοντας τη δραματική ανατροπή και τη λύτρωση που ένιωσε, ο πατέρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά στο σπίτι μου, δεν ξέρω τι πάθανε, πάμε να τρελαθούμε. Η 17χρονη δεν είχε έρθει. Για μένα σήμερα έγινε το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Πήγα και ήρθα νομίζοντας ότι είναι το δικό μου παιδί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε, να έρχεσαι εδώ και τελικά να μαθαίνεις ότι τελικά ζει;»

