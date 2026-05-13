Ομόνοια: Συναγερμός στις Αρχές για άνδρα που έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Ένας άνδρας έπεσε στις γραμμές του τρένου στην Ομόνοια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κι αμέσως σήμανε συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΗΣΑΠ.

Οι αρμόδιοι, με το που είδαν από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος το συμβάν έκοψαν άμεσα την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να μην πάρει άσχημη τροπή.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν επρόκειτο για ατύχημα ή για απόπειρα αυτοχειρίας, ωστόσο, ο άνδρας κατάφερε να βγει μόνος του στην αποβάθρα και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Η κυκλοφορία των συρμών έχει αποκατασταθεί πλήρως.