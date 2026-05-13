Ιωάννινα: Η στιγμή που ΙΧ παρασέρνει ανήλικη - Σκληρές εικόνες (video)

Snapshot Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον κόμβο Συνάντησης στα Γιάννενα το πρωί της Τετάρτης 13/5/2026.

Το τροχαίο συνέβη σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας κοντά στη Λεωφόρο Γράμμου.

Η ανήλικη τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα και περαστικοί παρείχαν άμεσα βοήθεια στο θύμα.

Το βίντεο του περιστατικού καταγράφει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και προκαλεί τρόμο.

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο-ντοκουμέντο τροχαίου που βγήκε στη δημοσιότητα και καταγράφει τη στιγμή που ανήλικη παρασύρεται από αυτοκίνητο στον κόμβο Συνάντησης στα Ιωάννιναν το πρωί της Τετάρτης (13/5/2026).

Το τροχαίο, σύμφωνα με το epirusgate, έγινε στα Ιωάννινα σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας, δίπλα στη Λεωφόρο Γράμμου και το βίντεο σοκάρει.

Όπως φαίνεται η ανήλικη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο την χτύπησε και την έσπρωξε λίγα μέτρα, με την ανήλικη να καταλήγει χτυπημένη στην άσφαλτο.

Το περιστατικό όπως καταγράφηκε και στο βίντεο, προκαλεί τρόμο, καθώς αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η ανήλικη, ευτυχώς, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.