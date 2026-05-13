ΣΤΑΣΥ για Ομόνοια: Άνδρας επιχείρησε να περάσει από τη μία πλευρά της αποβάθρας στην άλλη

Διευκρινίσεις για σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη 13 Μαΐου στο σταθμό ΗΣΑΠ της Ομόνοιας, έδωσε η ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή της.

Η ΣΤΑΣΥ σημειώνει πως δεν υπήρξε πτώση ατόμου στις ράγες και τόνισε πως «ένας άνδρας για άγνωστο λόγο, προσπάθησε να περάσει από τη μία πλευρά της αποβάθρας στην άλλη».

Γι αυτό τον λόγο, συνεχίζει η ΣΤΑΣΥ, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία για 4 επτά και οι συρμοί παρέμειναν το διάστημα αυτό στους σταθμούς

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σε συνέχεια αναρτήσεων σε ιστοσελίδες, που κάνουν λόγο για πτώση ατόμου στις ράγες του ΗΣΑΠ, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε, πως στις 11:22 το πρωί στον σταθμό Ομόνοια, άνδρας, για άγνωστο λόγο, μπήκε στη Γραμμή, επιχειρώντας να περάσει από την μια πλευρά της αποβάθρας στην άλλη. Για λόγους ασφαλείας διεκόπη η ηλεκτροδότηση της Γραμμής για 4 λεπτά και οι συρμοί παρέμειναν το διάστημα αυτό στους σταθμούς. Η κυκλοφορία στη Γραμμή αποκαταστάθηκε στις 11:26».