Απεργία 13 Μαΐου: Συγκέντρωση και πορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Αθήνας

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου.

Η συγκέντρωση για την 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια, οι δημόσιοι υπάλληλοι, πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα.

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει πως: «Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων.



Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων αλλά η ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών».

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, διεκδικεί:



• Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

• Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

• Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

• Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

• Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις