Απεργία 13 Μαΐου: Συγκέντρωση και πορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Αθήνας

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΕΔΥ, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου.

Η συγκέντρωση για την 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια, οι δημόσιοι υπάλληλοι, πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα.

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει πως: «Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων αλλά η ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών».

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, διεκδικεί:

• Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας
• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση
• Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία
• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017
• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
• Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση
• Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση
• Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου
• Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

