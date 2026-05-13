Βρετανία: Μυστήριο με τις σορούς τριών γυναικών – Εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή στο Μπράιτον

Snapshot Οι σοροί τριών γυναικών εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μπράιτον και οι αρχές προσπαθούν να τις ταυτοποιήσουν και να καθορίσουν τα αίτια θανάτου τους.

Η αστυνομία του Σάσσεξ διεξάγει ταχεία έρευνα και έχει αποκλείσει τμήμα της παραλίας κοντά στη Μαρίνα του Μπράιτον, ενώ μεγάλος αριθμός αστυνομικών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο σημείο.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από το κοινό να παραμείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος για να διευκολυνθεί το έργο των ερευνών.

Υπάρχουν υποθέσεις ότι οι γυναίκες ίσως μπήκαν στη θάλασσα κοντά στην προβλήτα Brighton Palace Pier και παρασύρθηκαν λόγω ισχυρών ρευμάτων και κακών καιρικών συνθηκών.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω ενημερώσεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση των αρχών της Βρετανίας για την ανάσυρση των σορών τριών γυναικών από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μπράιτον.

Η αστυνομία του Σάσσεξ ειδοποιήθηκε σήμερα γύρω στις 5:45 τα ξημερώματα μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια των τριών γυναικών.

Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν αργότερα στο νερό. Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει «ταχεία» έρευνα για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των γυναικών και να διαπιστώσει τι συνέβη.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει προς το παρόν τμήμα της παραλίας κοντά στη Μαρίνα του Μπράιτον και ένας μεγάλος αριθμός περιπολικών και ένα αστυνομικό φορτηγό βρίσκονται σταθμευμένα σε ένα κοντινό πάρκινγκ.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τον τόπο του συμβάντος, ενώ η αστυνομία διεξάγει την έρευνά της. Σήμερα το πρωί υπήρχαν περισσότεροι από δώδεκα αστυνομικοί, αστυνομικά φορτηγά και περιπολικά, καθώς και αξιωματικοί της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης της Ακτοφυλακής της Βρετανίας.

Ο αρχιεπιθεωρητής Άνταμ Χέις δήλωσε: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και διεξάγονται εντατικές έρευνες για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των τριών αυτών γυναικών και να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη.

«Γνωρίζω ότι το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία στην κοινότητα, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το κοινό να παραμείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος προς το παρόν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις αυτές είναι διαθέσιμες», ανέφερε.

Ένας κάτοικος σημείωσε ότι «είναι απολύτως τραγικό. Άκουσα ότι τις βρήκαν κοντά στην ακτή και τις έβγαλαν έξω, αλλά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για να τις σώσουν. Από πολύ νωρίς υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα και αστυνομία εδώ. Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για κολύμπι στη θάλασσα σήμερα. Έχει πολύ, πολύ αέρα και υπάρχει ισχυρό ρεύμα που σπρώχνει τους ανθρώπους ανατολικά από την αποβάθρα.

«Δεν είναι απίθανο οι γυναίκες να μπήκαν στη θάλασσα κοντά στην αποβάθρα Brighton Palace Pier, περίπου μισό μίλι μακριά, και να παρασύρθηκαν προς τα εδώ. Αυτό απλώς δείχνει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι», ανέφερε ο κάτοικος.

Μια κάτοικος της περιοχής υποθέτει ότι οι γυναίκες ίσως πήγαν για βραδινό μπάνιο και βρέθηκαν σε κίνδυνο. «Οι άνθρωποι που είναι σε ευφορία αποφασίζουν μερικές φορές να πάνε για μπάνιο αργά το βράδυ. Με το φεστιβάλ που γίνεται αυτή τη στιγμή, υποθέτω ότι αυτές οι καημένες γυναίκες ίσως αποφάσισαν να κάνουν μια βραδινή βουτιά με τραγικά αποτελέσματα. Ίσως μπήκαν στη θάλασσα κοντά στην προβλήτα και βρέθηκαν σε κίνδυνο» είπε η κάτοικος.