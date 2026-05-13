Βρετανία: Μυστήριο με τις σορούς τριών γυναικών – Εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή στο Μπράιτον

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τις σορούς και να καταλήξουν στο συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βρετανία: Μυστήριο με τις σορούς τριών γυναικών – Εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή στο Μπράιτον
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι σοροί τριών γυναικών εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μπράιτον και οι αρχές προσπαθούν να τις ταυτοποιήσουν και να καθορίσουν τα αίτια θανάτου τους.
  • Η αστυνομία του Σάσσεξ διεξάγει ταχεία έρευνα και έχει αποκλείσει τμήμα της παραλίας κοντά στη Μαρίνα του Μπράιτον, ενώ μεγάλος αριθμός αστυνομικών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο σημείο.
  • Οι αρχές έχουν ζητήσει από το κοινό να παραμείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος για να διευκολυνθεί το έργο των ερευνών.
  • Υπάρχουν υποθέσεις ότι οι γυναίκες ίσως μπήκαν στη θάλασσα κοντά στην προβλήτα Brighton Palace Pier και παρασύρθηκαν λόγω ισχυρών ρευμάτων και κακών καιρικών συνθηκών.
  • Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω ενημερώσεις.
Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση των αρχών της Βρετανίας για την ανάσυρση των σορών τριών γυναικών από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μπράιτον.

Η αστυνομία του Σάσσεξ ειδοποιήθηκε σήμερα γύρω στις 5:45 τα ξημερώματα μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια των τριών γυναικών.

Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν αργότερα στο νερό. Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει «ταχεία» έρευνα για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των γυναικών και να διαπιστώσει τι συνέβη.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει προς το παρόν τμήμα της παραλίας κοντά στη Μαρίνα του Μπράιτον και ένας μεγάλος αριθμός περιπολικών και ένα αστυνομικό φορτηγό βρίσκονται σταθμευμένα σε ένα κοντινό πάρκινγκ.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τον τόπο του συμβάντος, ενώ η αστυνομία διεξάγει την έρευνά της. Σήμερα το πρωί υπήρχαν περισσότεροι από δώδεκα αστυνομικοί, αστυνομικά φορτηγά και περιπολικά, καθώς και αξιωματικοί της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης της Ακτοφυλακής της Βρετανίας.

Ο αρχιεπιθεωρητής Άνταμ Χέις δήλωσε: «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και διεξάγονται εντατικές έρευνες για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των τριών αυτών γυναικών και να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη.

«Γνωρίζω ότι το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία στην κοινότητα, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το κοινό να παραμείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος προς το παρόν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις αυτές είναι διαθέσιμες», ανέφερε.

Ένας κάτοικος σημείωσε ότι «είναι απολύτως τραγικό. Άκουσα ότι τις βρήκαν κοντά στην ακτή και τις έβγαλαν έξω, αλλά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για να τις σώσουν. Από πολύ νωρίς υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα και αστυνομία εδώ. Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για κολύμπι στη θάλασσα σήμερα. Έχει πολύ, πολύ αέρα και υπάρχει ισχυρό ρεύμα που σπρώχνει τους ανθρώπους ανατολικά από την αποβάθρα.

«Δεν είναι απίθανο οι γυναίκες να μπήκαν στη θάλασσα κοντά στην αποβάθρα Brighton Palace Pier, περίπου μισό μίλι μακριά, και να παρασύρθηκαν προς τα εδώ. Αυτό απλώς δείχνει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι», ανέφερε ο κάτοικος.

Μια κάτοικος της περιοχής υποθέτει ότι οι γυναίκες ίσως πήγαν για βραδινό μπάνιο και βρέθηκαν σε κίνδυνο. «Οι άνθρωποι που είναι σε ευφορία αποφασίζουν μερικές φορές να πάνε για μπάνιο αργά το βράδυ. Με το φεστιβάλ που γίνεται αυτή τη στιγμή, υποθέτω ότι αυτές οι καημένες γυναίκες ίσως αποφάσισαν να κάνουν μια βραδινή βουτιά με τραγικά αποτελέσματα. Ίσως μπήκαν στη θάλασσα κοντά στην προβλήτα και βρέθηκαν σε κίνδυνο» είπε η κάτοικος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αρανίτης: Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η προσωπική μαρτυρία της Βούλτεψη: Ο Τσίπρας καθησύχαζε τον Σουλτς το 2014 - «Όταν έρχεται εδώ είναι νομοταγής»

14:29ANNOUNCEMENTS

Μια «ηλεκτρισμένη» Κυριακή στον Λυκαβηττό με το All Star Party του “Τhis is Athens City Festival”

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανία: Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ετοιμάζεται να παραιτηθεί για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

14:01ΥΓΕΙΑ

Ποια επαγγέλματα για τις μητέρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο παιδί

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

13:54ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μερικοί άνθρωποι είναι «μαγνήτες» κουνουπιών - Τα κουνούπια δεν τσιμπάνε τυχαία

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Μέσα στο καταφύγιο που φροντίζει και μεγαλώνει πιθήκους μπονόμπο για να τους σώσει από την λαθροθηρία

13:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέχνη της Ελένης Ανεστή-Τσάκα «ζωντανεύει» στο Βυζαντινό Μουσείο Άργους

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πόσο ασφαλή είναι τα κρουζιερόπλοια - Από το πλοίο-φάντασμα του κορονοϊού Diamond Princess στο MV Hondius

13:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων - Πόσες θέσεις διεκδικούν οι υποψήφιοι

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να αποσυρθεί άμεσα»: Ο Μαρινάκης ζητεί παρέμβαση Δικαιοσύνης και ΕΣΡ για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

13:15ΥΓΕΙΑ

1 στους 3 Έλληνες πάσχει από «σιωπηλή νόσο» που ευθύνεται για το 16% όλων των θανάτων

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννόπουλος στο Newsbomb: Δύο παιδιά τη μέρα δηλώνουν αυτοκτονικότητα - Αποτρέψαμε 380 πέρυσι από βέβαιο θάνατο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλόνισε στη δίκη διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 3χρονο Άγγελο: «Έκανε έναν αναστεναγμό κι έκλεισε τα μάτια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό - Ένας νεκρός από νοροϊό

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να αποσυρθεί άμεσα»: Ο Μαρινάκης ζητεί παρέμβαση Δικαιοσύνης και ΕΣΡ για το βίντεο με την πτώση των δύο 17χρονων στην Ηλιούπολη

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλόνισε στη δίκη διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 3χρονο Άγγελο: «Έκανε έναν αναστεναγμό κι έκλεισε τα μάτια»

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

14:01ΥΓΕΙΑ

Ποια επαγγέλματα για τις μητέρες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο παιδί

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ενταχθεί στο «ισλαμικό ΝΑΤΟ»

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ