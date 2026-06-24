Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Care for carers» στο Λιτόχωρο

Το CARE FOR CARERS, η νέα διήμερη βιωματική διοργάνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης, με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαΐου, στο "Litohoro Olympus Resort".

Μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδύαζε βιωματικά sessions, wellbeing activities, ομιλίες και δράσεις προσωπικής ανάπτυξης, η διοργάνωση δημιούργησε έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα, τη σύγχρονη ηγεσία, την πρόληψη του burnout, τη διατροφή, τη μακροβιότητα και τη συνολική ευεξία.

Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Φ.Σ. Κοζάνης και Μέλος του Δ.Σ. του ΠΦΣ, Τερέζα Χαραμή, ανέφερε: «Αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή όλων όσοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Η αρχική μας σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο ουσιαστικής φροντίδας για τους ανθρώπους που καθημερινά φροντίζουν τους άλλους -και το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον, κάτω από τον Όλυμπο, καταφέραμε να μοιραστούμε γνώσεις, εμπειρίες, προβληματισμούς αλλά και στιγμές χαλάρωσης, σύνδεσης και προσωπικής ενδυνάμωσης. Η ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων, η αμεσότητα των ομιλητών και η αίσθηση κοινότητας που δημιουργήθηκε επιβεβαίωσαν πόσο αναγκαίες είναι τέτοιες πρωτοβουλίες για τους επαγγελματίες υγείας σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους συνεργάτες και τους χορηγούς που στήριξαν το όραμα του CARE FOR CARERS και συνέβαλαν ώστε αυτή η πρώτη διοργάνωση να αποτελέσει μια ουσιαστική εμπειρία για όλους μας. Το σημαντικότερο κέρδος ήταν ότι φύγαμε με περισσότερη έμπνευση, δύναμη και υπενθύμιση πως η φροντίδα του εαυτού μας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για να μπορούμε να προσφέρουμε με ποιότητα και ανθρωπιά στους άλλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ακόμη περισσότερη δημιουργικότητα και πίστη στη σημασία αυτής της δράσης».

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλάμβανε σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της ψυχολογίας, της φαρμακευτικής αγοράς, της επιχειρηματικότητας και της υγείας.

Το βιωματικό εργαστήριο «Care for the Carer: Φροντίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο» με την κυρία Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια, εστίασε στη φροντίδα του ανθρώπου πίσω από τον επαγγελματικό ρόλο του/της φαρμακοποιού, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοφροντίδας και της ισορροπίας στην καθημερινή επαγγελματική ζωή. Όσοι συμμετείχαν στο εργαστήριο, αποχώρησαν με έναν ηλεκτρονικό οδηγό αυτοφροντίδας με πρακτικά εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης στρες που συμβάλουν στην μεγαλύτερη επίγνωση της σημασίας της προσωπικής ευεξίας ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη παροχή φροντίδας και υπηρεσιών προς τους ανθρώπους που εξυπηρετούν καθημερινά αλλά και για την προσωπική τους ευημερία.



Η αυτοηγεσία, η συναισθηματική ανθεκτικότητα και η διαχείριση της προσωπικής ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ομιλίας της Daniela Malo, Head of Consumer Healthcare της ΒΙΑΝ Α.Ε., με θέμα «Ηγέτης πρώτα του εαυτού σου – Το πιο σημαντικό leadership skill». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκε η σημασία της αυτογνωσίας ως προϋπόθεσης για την άσκηση ουσιαστικής ηγεσίας, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης, της θέσπισης υγιών ορίων και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επαγγελματίες του φαρμακευτικού κλάδου, οι οποίες καλούνται καθημερινά να συνδυάσουν πολλαπλούς και απαιτητικούς ρόλους. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, αναδείχθηκε ότι η αυτοηγεσία δεν αποτελεί μόνο εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης, αλλά και κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της δέσμευσης των ομάδων, της εμπειρίας των ασθενών/καταναλωτών, της καινοτομίας και της συνολικής επιχειρησιακής απόδοσης. Το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν σαφές: η βιώσιμη επαγγελματική επιτυχία ξεκινά από την ικανότητα του καθενός να ηγείται πρώτα του εαυτού του.

Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Χριστίνα Ευγενίδου, με την ομιλία της «Επαναπροσδιορίζοντας την Ευτυχία: Μια παύση πέρα από την αναζήτηση», προσέγγισε την έννοια της ευτυχίας όχι ως ένα σταθερό συναίσθημα αλλά ως μια σύνθετη και προσωπική εμπειρία. Αντί να εστιάσει αποκλειστικά στο να «νιώθω καλά», η κυρία Ευγενίδου πρότεινε να εξετάσουμε τι σημαίνει να ζούμε μια ζωή με αξία για εμάς ακόμη και σε περιόδους δυσκολίας. Μέσα από παραδείγματα και ερωτήματα αναδείχθηκε η διάκριση ανάμεσα στο να νιώθουμε απλώς καλά και στο να ζούμε ουσιαστικά, τονίζοντας ότι οι εύκολες και ευχάριστες περίοδοι μπορούν να είναι βαθιά σημαντικές ενώ και οι απαιτητικές φάσεις συχνά συνδέονται με εξέλιξη και νόημα.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο κ. Απόστολος Καραμπίνης, Founder, President & Managing Director της Karabinis Group, παρουσίασε την ομιλία με θέμα «Η Δύναμη της Ρύθμισης – Η Ισορροπία στη Ζωή της Σύγχρονης Γυναίκας», εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διαχειριστεί καθημερινά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αναλύθηκαν οι επιδράσεις του χρόνιου στρες στο νευρικό σύστημα, στις ορμόνες και στη συνολική λειτουργία του οργανισμού, καθώς και οι αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση και επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής. Παράλληλα παρουσιάστηκαν πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που συμβάλλουν στη ρύθμιση του οργανισμού, όπως η καθημερινή κίνηση, η συνειδητή αναπνοή, ο ποιοτικός ύπνος και η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής. Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης, ο κ. Καραμπίνης αναφέρθηκε στο HD Corner, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και διαχείρισης καρδιαγγειακού κινδύνου που αξιοποιεί την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστημονική γνώση για την υποστήριξη ατόμων με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Στη συνέχεια, ο κ. Τόλης Γιακουμάκης, Επιστημονικός Διευθυντής της L’Oréal Dermatological Beauty, στην ομιλία του με τίτλο «SKIN LONGEVITY: Επιστημονικά Δεδομένα και Καινοτόμα Συστατικά στη Διαχείριση της Γήρανσης του Δέρματος», επισήμανε πως η στρατηγική της Vichy για τη Μακροζωία του Δέρματος και των Μαλλιών, μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή αντιμετώπιση της αντιγήρανσης στη διατήρηση της βέλτιστης κυτταρικής λειτουργικότητας. Με δεδομένο ότι 80% της γήρανσης αποδίδεται στο Εκθεσίωμα, η επιστημονική προσέγγιση εστιάζει στη βιολογική ηλικία και την κυτταρική ακεραιότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Care for Carers, η Dr. Μαρία Ψωμά, Βιοπαθολόγος, παρουσίασε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα «Longevity και Εμμηνόπαυση», αναδεικνύοντας τη μακροζωία όχι μόνο ως ζήτημα ετών ζωής, αλλά κυρίως ως ζήτημα ποιότητας ζωής. Μέσα από την ανάλυση των σύγχρονων βιολογικών μηχανισμών αντιγήρανσης, κατέληξε σε ένα ισχυρό μήνυμα: η ποιότητα των γηρατειών εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα. Η Dr Ψωμά ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για την υγεία τους. Παράλληλα, τόνισε ότι τα συμπληρώματα διατροφής για την εμμηνόπαυση, όταν βασίζονται σε κλινικά μελετημένα συστατικά, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Doctor’s Formulas.

Κλείνοντας τον πρόγραμμα των ομιλιών, η κυρία Χριστίνα Πούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της DYONMED A.E., με ομιλία με τίτλο «Change your mindset before the market blocks you», εστίασε στη νέα πραγματικότητα του φαρμακείου, τις νέες υπηρεσίες υγείας και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας στον κλάδο. Όπως επισήμανε, κάθε άνθρωπος αναπτύσσει από την παιδική του ηλικία ένα σύστημα πεποιθήσεων για τον εαυτό του, τον κόσμο και την ασφάλεια. Οι πεποιθήσεις αυτές λειτουργούν ως εσωτερικά φίλτρα που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις ευκαιρίες, τις απειλές και τις αλλαγές. Ακόμη, η κυρία Πούλου αναφέρθηκε στη συμμετοχή των φαρμακείων στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, μια υπηρεσία που δεν αφορούσε απλώς τη διάθεση ενός τεστ, αλλά την ενεργή συμμετοχή του φαρμακοποιού στην ενημέρωση, κινητοποίηση και καθοδήγηση του πολίτη. Ο φαρμακοποιός του μέλλοντος καλείται να λειτουργήσει ως επιστήμονας υγείας, σύμβουλος, εκπαιδευτής, ηγέτης και διαχειριστής αλλαγής.

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε επίσης από yoga και mindfulness sessions, networking moments, καθώς και προαιρετική πεζοπορία στον Όλυμπο, ενισχύοντας τον βιωματικό και ανθρώπινο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Το CARE FOR CARERS φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα συνέδριο.

Πρόκειται για μια ολιστική εμπειρία αφιερωμένη στους ίδιους τους φαρμακοποιούς - στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της υγείας, στηρίζοντας με συνέπεια, γνώση και ανθρωπιά χιλιάδες ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.

Gold Sponsors της διοργάνωσης ήταν οι εταιρείες ΒΙΑΝ Α.Ε., KARABINIS MEDICAL SA και VICHY LABORATORIES, ενώ υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες Doctor’s Formulas και DyonMed, οι οποίες στηρίζουν ενεργά μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα για τον χώρο της υγείας και του φαρμακείου. Την οργανωτική υποστήριξη της διοργάνωσης είχε αναλάβει η Noufio Communication Services.