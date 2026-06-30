Η Novatron Security Distribution επενδύει στους ανθρώπους της, ενδυναμώνει την εμπορική της ηγεσία

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Η Novatron Security Distribution επενδύει στους ανθρώπους της, ενδυναμώνει την εμπορική της ηγεσία
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Η Novatron Security Distribution ανακοινώνει την αναβάθμιση του Θοδωρή Ντίλου στη θέση του Εμπορικού Διευθυντή και του Βασίλη Θανόπουλου στη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική της διοίκηση και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυσή της στην ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Ο Θοδωρής Ντίλος διαθέτει 12 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Novatron Security Distribution, έχοντας εξελιχθεί διαδοχικά από Account Manager σε Product Manager και στη συνέχεια σε Sales Manager, θέση την οποία κατείχε τα τελευταία έξι χρόνια. Από τη νέα του θέση ως Εμπορικός Διευθυντής αναλαμβάνει τον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής, την περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές και τον στρατηγικό συντονισμό των εμπορικών λειτουργιών της εταιρείας.

Ο Βασίλης Θανόπουλος συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη Novatron Security Distribution, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων λογαριασμών και στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με System Integrators και επαγγελματίες εγκαταστάτες. Ως Διευθυντής Πωλήσεων αναλαμβάνει τη διοίκηση και ανάπτυξη της ομάδας πωλήσεων, την επίτευξη των εμπορικών στόχων και την εφαρμογή στρατηγικών πλάνων για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Οι δύο αναβαθμίσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενίσχυσης της διοικητικής και εμπορικής δομής της Novatron Security Distribution, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς, τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

Δήλωση του Άγγελου Γαλλή, Εντεταλμένου Συμβούλου της Novatron Security Distribution:

«Η εξέλιξη του Θοδωρή Ντίλου και του Βασίλη Θανόπουλου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ουσιαστικής τους συμβολής στην πορεία της Novatron Security Distribution. Πρόκειται για δύο στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος την αγορά, τους συνεργάτες και τις ανάγκες των πελατών μας και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Οι νέοι τους ρόλοι ενισχύουν τη διοικητική μας δομή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη εμπορική δυναμική και αποτελεσματικότητα.»

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