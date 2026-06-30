Ο «ιπτάμενος» Ολλανδός ντε Φράι στον Παναθηναϊκό: Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε την μετεγγραφή

Snapshot Ο Στέφαν ντε Φράι ολοκλήρωσε τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την άφιξη του Ολλανδού αμυντικού με βίντεο στα social media.

Ο έμπειρος στόπερ αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, με οψιόν ανανέωσης ενός έτους.

Η μεταγραφή του ντε Φράι θεωρείται πλέον ολοκληρωμένη και επίσημη από πλευράς Παναθηναϊκού. Snapshot powered by AI

Στα πράσινα ντύνει ο Παναθηναϊκός τον Στέφαν ντε Φράι με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ουσιαστικά την άφιξή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media.

Το «τριφύλλι» είχε ενημερώσει ότι ο Ολλανδός άσος είχε ολοκληρώσει από χθες τις ιατρικές εξετάσεις, ενώ το πρωί της Δευτέρας (30/6) πέρασε κι από τα απαραίτητα εργομετρικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του.

Πλέον, όλα είναι έτοιμα έτσι ώστε ο πολύπειρος στόπερ να ανακοινωθεί από τους «πράσινους» υπογράφοντας διετές (1+1) συμβόλαιο.

Δείτε το βίντεο