Καλοκαιρινή περιοδεία για την παράσταση «Ο Τέλειος Φόνος» από 10 Ιουλίου

Βασισμένο στο θρυλικό «Dial M for Murder» του Frederick Knott, την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία που σκηνοθέτησε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ  

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Καλοκαιρινή περιοδεία για την παράσταση «Ο Τέλειος Φόνος» από 10 Ιουλίου
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«Ο Τέλειος Φόνος»

Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Το αστυνομικό θρίλερ του Φρέντερικ Νοτ, «Ο Τέλειος Φόνος» ταξιδεύει στην Ελλάδα, έπειτα από τις επιτυχημένες παραστάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το αριστοτεχνικό έργο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από τη θρυλική κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Dial M for Murder». Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

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Ο Τόνι Γουέντις, πρώην πρωταθλητής του τένις, ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του, Μάργκο, τον απατά με τον Μαρκ Χάλιντεϊ, συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων.

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Ο Γουέντις αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη σύζυγό του για να κληρονομήσει την περιουσία της και, προκειμένου να μην κινήσει τις υποψίες της αστυνομίας, αναθέτει τη δολοφονία της στον Τσαρλς Σουάν – ένα παλιό γνωστό του με βεβαρημένο παρελθόν. Με όπλα τον εκβιασμό και οικονομική αποζημίωση, ο Γουέντις αναγκάζει τον Σουάν να σκοτώσει τη γυναίκα του, σχεδιάζοντας έτσι το τέλειο έγκλημα.

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικό – Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης

Φωτισμοί: Θανάσης Ρουμελιώτης

Μουσική επιμέλεια: Joniman

Βοηθός σκηνοθέτη: Καίτη Αυγουστάκη

Φωτογραφίες: Γιώργος Κρίκος

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Artwork: Μαρίνα Λυσιμάχου

Παραγωγή: ELIART | Γιάννης Ρουμελιώτης

Παίζουν οι: Θάνος Καληώρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης

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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

IOYΛΙΟΣ

KAΡΔΙΤΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Υπαίθριο Θέατρο Μητρόπολης

ΛΑΡΙΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ

ΞΑΝΘΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Θέατρο Αλτιναλμάζη

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Δημοτικό Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Ευριπίδειο Θέατρο

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΑΙΓΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς»

ΚΙΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Κέντρο Πολιτισμού

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Κινηματοθέατρο Ορφέας

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Ανοιχτό Θέατρο Βασίλης Γεωργιάδης

ΛΑΥΡΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Θέατρο ΑΚΕΛ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Θέατρο Κρύας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 9μμ

Δημοτικό Κηποθέατρο

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Online: «Ο τέλειος φόνος» | ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ | Εισιτήρια εδώ!

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